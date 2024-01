ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában álló alkalmazás az Egyesült államokban 150 millió, globálisan közel 1 milliárd aktív felhasználót számlál, rövid videóival és mesterien kifejlesztett algoritmusával pedig a felhasználókat naponta átlagosan 52 percre ejti rabul. Bár sikere egyelőre töretlen, az erőteljes nemzetbiztonsági aggályok, a „bevándorló” idősek, és az új feltörekvő platformok azonban idővel megdönthetik a TikTok uralmát – írja a Media Future.

A TikTok, mint nemzetbiztonsági kockázat

Ha a TikTok jövőjéről beszélünk, óhatatlanul szóba kerülnek az adatvédelmi aggályok. Az Egyesült Államok évek óta harcban áll a kínai céggel, miszerint az app ellentmond az adatgyűjtési és -kezelési elveknek, nem törődik a gyermekek védelmével, illetve azzal sem, milyen dezinformációk és álhírek terjednek a platformon.

Donald Trump az USA akkori elnöke 2020 augusztusában elindította a TikTok betiltása iránti kérelmet, ami nem járt sikerrel. 2023 márciusában, már Joe Biden elnöksége alatt a TikTok vezérigazgatóját egy ötórás kongresszusi kihallgatásnak vetették alá. Ezek után az USA betiltotta az app használatát a szolgálati okostelefonokon, kormányzati eszközökön, illetve bizonyos állami egyetemek hálózatán is blokkolták.

Bár Amerikában még mindig elérhető a TikTok, a világ két legnépesebb országában komoly lépéseket tettek a platform ellen: Indiában 2019-ben átmenetileg, 2020-ban végleg betiltották, Kínában pedig a ByteDance a platform cenzúrázott változatát, a Douyint üzemelteti.

2023 elején több támadás érte a TikTok-ot, 2024-re az applikáció mégis szilárd lábakon áll. Az alkalmazás betiltását egyre kevesebb amerikai választópolgár támogatja, ami az idén esedékes amerikai elnökválasztás fényében kellő visszatartó erő a politikusok számára.

Öregedik a TikTok

A statisztikák szerint egyre inkább idősödik a platform közönsége. 2019-ben a TikTok felhasználók 74 százaléka volt 21 év alatti. A harminc pluszos korosztály számára a TikTok kezdetben túl gyors, és túl inger-gazdag volt, ám úgy tűnik, hogy alkalmazkodtak a tempóhoz; tavaly már a felhasználók 36 százaléka volt 18-24 év között, a 25-34 év közöttiek pedig egész sokan (32 százalék) lettek. Az előrejelzések szerint 2024-ben a 18-34 éves korosztály a felhasználók 65 százalékát teszi majd ki. Ez a tartós dominancia nem pusztán véletlenszerű, hanem mélyen gyökerezik a platform dinamikájában.

A kínai alkalmazás, bár továbbra is a fiatalokra épít, az utóbbi időben látható lépéseket tett annak érdekében, hogy az idősebb generációkat is odacsábítsa. A diverz tartalmak, a családbarát funkciók, és a célzott hirdetések mind hozzájárulnak a TikTok elöregedéséhez. Amennyiben ez megtörténik, az ezredforduló után születettek szinte biztosan új platformot fognak maguknak keresni.

De vajon hol fog kikötni a Z és Alfa generáció?

A digitális térben számos startup cég igyekszik utat törni magának a piacon. A VICE Media és az Ontario Creates által kiadott, Gen Z: The Culture of Content Consumption című tanulmánya szerint a most fiatal generáció hajlandó fizetni a magasabb minőségű, jobb élményt nyújtó és kényelmesebb szolgáltatásokért – ők azok, akik már nem viselik el a reklámokat egy alkalmazásban.

Nem lehet még tudni, melyik applikáció lesz a TikTok utódja, de sokan bejelentkeztek trónkövetelőnek. Az egyik potenciális ellenfél a Triller lehet, ami az utóbbi időben egyre népszerűbb. A kínai alkalmazáshoz hasonlóan rövid videós tartalmakat és kényelmes felhasználói felületet kínál. A Triller felhasználói bázisa az utóbbi pár évben exponenciálisan növekedett, de több más apphoz hasonlóan (Funimate, Huddles, Likee, Dubsmash és a Clash App), a TikTok alapfunkcióinak másolásával próbálja megdönteni a videomegosztó egyeduralmát, nem pedig valami egyedi és új ötlettel.

A régi motorosok próbálják tartani a tempót

Az Instagram és a Youtube például egyre több olyan funkciót fejleszt ki, amivel magához láncolhatja felhasználóit – ilyen a Youtube-on a Shorts, vagy az Instagramnál a Reels. Amellett, hogy ezek megszólalásig hasonlítanak a TikTok felületére, tartalmaik is gyakran megegyeznek. Mindez azt eredményezheti, hogy – különösen az idősebb generációk – sokkal inkább fogják választani a már jól ismert, rendszeresen használt platformokat, hiszen ugyanazt a felhasználói élményt egy már ismert köntösben kapják meg.

A TikTok a különböző vádak és konkurenciák ellenére egy pillanatra sem rendült meg.

Széleskörű és elkötelezett követőivel továbbra is az egyik legértékesebb platform a vállalkozások számára, ami rengeteg potenciális előnyt tartogat. Az alkalmazást nem rengette meg az elmúlt pár év, sőt: tervei között szerepel az e-commerce-be való belépés, és a zene streaming szolgáltatás is.