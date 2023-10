A Nokia 2026 végéig 9-14 ezer munkahelyet kíván megszüntetni a költségek csökkentése érdekében. A bejelentésre azért került sor, mert a cég július és szeptember között 20 százalékos árbevétel-csökkenésről számolt be.

A vállalat az 5G-berendezések iránti kereslet lassulását okolta olyan piacokon, mint Észak-Amerika. A cég ügyfelei csökkentették kiadásaikat a magas infláció és a magas kamatlábak közepette.

A Nokia jelenleg 86 ezer alkalmazottat foglalkoztat világszerte, és 2015 óta már több ezer munkahelyet szüntetett meg. A cég 2026-ig valahol 800 millió és 1,2 milliárd euró között akarja csökkenteni költségeit.

Pekka Lundmark vezérigazgató szerint a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia fejlődéséhez jelentős befektetésekre lesz szükség olyan hálózatokba, amelyek nagymértékben továbbfejlesztett képességekkel rendelkeznek.

A piac élénkülésének bizonytalan időzítése miatt azonban most határozott lépéseket teszünk

– mondta, majd hozzátette, hogy gyorsan akar cselekedni a költségek csökkentésével, ami jövőre 400 millió eurós, 2025-ben pedig további 300 millió eurós vágást jelent.

Pekka Lundmark azt is elmondta, hogy a folyamatos bizonytalanság ellenére a Nokia javulást vár hálózati üzletágaiban a jelenlegi negyedévben.

Ugyanakkor a BBC érdeklődésére a Nokia nem volt hajlandó elárulnii, hogy hol tervezik a leépítéseket.

A cég szóvivője szerint a megszorítások nehéz üzleti döntések voltak, ám szükséges lépések a piaci bizonytalanság közepette, a hosszú távú jövedelmezőség és versenyképesség védelme érdekében.

A Nokia egykor a világ legnagyobb mobilgyártója volt, de nem számított előre az internet-kompatibilis érintőképernyős telefonok, például az Apple iPhone és a Samsung Galaxy népszerűségére, és a riválisok kiütötték a helyéről.

Miután a finn cég eladta a mobil üzletágát a Microsoftnak, amit a szoftveróriás később leírt, a Nokia a távközlési berendezésekre koncentrált.

A távközlésben használt szoftverekre és hardverekre specializálódott, beleértve azt a fizikai és felhő-infrastruktúrát, amelyet az emberek telefonáláskor vagy internethasználatkor használnak, például antennákat és bázisállomásokat.

2020-ban a Nokia fő haszonélvezője lett annak, hogy a kínai Huawei-t blokkolták az Egyesült Királyság 5G-hálózatainak piacán, így a finn cég az ország legnagyobb berendezésszolgáltatójává vált.

Az 5G-berendezések gyártói azonban nehézségekkel küzdenek, mivel az Egyesült Államokban és az EU-ban üzemeltetők csökkentették kiadásaikat.

A Nokia és a svéd rivális, az Ericsson a gyengeség egy részét az indiai eladások növekedésével próbálta ellensúlyozni, de az 5G bevezetése ott is lelassult.

A hét elején az Ericsson is értékesítési visszaesésről számolt be. A cég az idén több ezer alkalmazottat bocsátott el, és kedden azt mondta, hogy a vállalkozását érintő bizonytalanság 2024-ig is kitart.

Kester Mann, a CCS Insight elemzője szerint a technológiai vállalatok, köztük a távközlési cégek is nehézségekkel küzdenek, mivel az ügyfelek csökkentették kiadásaikat olyan tényezők miatt, mint az infláció és a magasabb kamatlábak. Az iparágban mozgó cégek, köztük a Facebookot és az Instagramot birtokló Meta, az Amazon és az X mind elbocsátottak.