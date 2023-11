Tagadhatatlanul hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években az elektromos autók gyártása, a technológiák és eladása világszerte, igaz ez az autózás szempontjából legnagyobb piacnal tekinthető Egyesült Államokban is. Utóbbiban 2016-ban még csak 65 ezer elektromos autót értékesítettek, ez a szám 2022-ben 800 ezer darabra növekedett. De nem csak ott, a világ más tájain is tapasztani az elektromos autók gyors térnyerését. Az RHO Motion adatai szerint a globális elektromos autó eladások szeptember végéig 34 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, sőt ugyanazon adatok szerint Észak-Amerikában az év első kilenc hónapjában 78 százalékkal többet értékesítettek.

Ennek ellenére a nagy gyártók óvatosságra intenek. Olyannyira, hogy Elon Musk a Tesla vezérigazgatója azt mondta, egyelőre kivárnak mexikói gyáruk kapacitás bővítésével mivel bizonytalannak érzik a piaci kilátásokat. A többi nagy autógyárhoz hasonlóan Musk is arra hivatkozott hogy az emelkedő kamatok és az emelkedő megélhetési költségek miatt az emberek valószínűleg nem vásárolnak olyan ütemben új autókat, mint korábban és emiatt indokolt a körültekintés.

Azonban iparági szakértők szerint nemcsak ez, hanem más okok is állhatnak a mögött hogy a nagy amerikai autógyárak egyre inkább kezdenek ki farolni az erőltetett ütemű elektromos autózásra való átállás mögül.

Több ok miatt akadozik az átállás

A BBC szakértők véleménye alapján készített összeállítása szerint három fontos indok van az Egyesült Államokban, amely miatt az elektromos autók térhódítása jelentősen elmarad a korábbi várakozásoktól.

Az első és a legfontosabb az ár. Az elektromos autók ugyanis még mindig drágák a világ legnagyobb piacán, annak ellenére, hogy áruk csökkent az elmúlt években és az amerikai kormány is számos adókedvezménnyel igyekszik támogatni az átállást.

Ashley Nunes, a Harvard Law School elemzője szerint

az elmúlt 13 évben az inflációt is figyelembe véve egy elektromos autó átlagos ára nemhogy csökkent volna, hanem emelkedett. Egy átlagos amerikai számára egy belső égésű motorral hajtott autó és egy elektromos jármű ára között a különbség jelenleg 15-20 ezer dollár.

Ezt tudják az állami támogatások csökkenteni akár olyan mértékben is, hogy az árkülönbség eltűnjön, de ennek mértéke államonként változik.

Bár az elektromos autók szervizelési és üzemanyagköltsége jóval alacsonyabb a belső égésű motorral hajtott társaikhoz képest, azonban tulajdonosaiknak egy csomó költségelemmel is számolniuk kell, amivel a másik csoportnak nem. Például sok helyen magasabb az elektromos autók regisztrációs díja, és soknál különböző előfizetési díjakat és kötelező szervizeket kell fizetni a tulajdonosoknak. Nem véletlen, hogy az elektromos autó még mindig inkább luxuscikknek tekinthető. A Hedges& Company piackutató cég felmérése szerint egy átlagos Tesla tulajdonos család éves jövedelme mintegy duplája az átlagos amerikai család éves jövedelmének.

Nehéz őket tölteni

Másik fontos probléma az elektromos autókkal az, hogy még mindig komoly kihívást jelenthet azok töltése. Bár csábítónak hangzik a gondolat, miszerint míg a tulajdonos éjszaka alszik, addig kocsifeljáróján nyugodtan töltheti autóját, azonban a valóság azt mutatja, minden harmadik amerikai autóvásárló praktikus okokból nem tudja otthon ezt megvalósítani. Még mindig sokkal egyszerűbb üres tankkal beállni a benzinkúthoz és tele tankolni, mint több órát várni arra, hogy egy teljesen lemerült akkumulátor töltöttségét a maximumra tornázzuk fel. Az átlag amerikainak egyszerűen nincs ennyi ideje kocsifeltöltésre .

Jó megoldás lenne a nyilvános töltőállomások hálózatának kiépítése, azonban ez egyelőre meglehetősen nehezen halad. A felmérések szerint ráadásul az ilyen töltőállomások kifejezetten ritkák az olyan területeken, ahol a háztartások átlagos jövedelme alacsonyabb Ehhez jön az is hogy ezek a töltőállomások meglehetősen megbízhatatlanul működnek. A University of California felmérése szerint San Francisco körzetében minden negyedik rendszeresen üzemen kívül van mindenféle meghibásodás miatt. Az országos adatok szerint minden ötödik nyilvános töltőállomáson történő töltési kísérlet kudarcra van ítélve.

Ez párosul azzal, hogy a töltőállomások számának növekedése nem tart lépést a forgalomba helyzet elektromos autók számának bővülésével a kudarcélmény pedig hosszútávon meghatározhatja a vásárlók szokásait.

Csak második autónak oké

Mindezek a problémák oda vezettek, hogy az amerikai vásárlók döntő többsége az elektromos autót mindössze kiegészítő lehetőségnek tekinti a belső égésű motorral hajtott járműve mellé. Az elektromos autók eladásainak masszív növekedését kezdetben az úgynevezett korai elfogadók fogyasztói csoportja hajtotta, ők azok, akik hajlandóak kipróbálni az új termékeket is. Mára azonban minden olyan amerikainak, aki szeretett volna elektromos autót, már van egy.

A következő csoport a közepes jövedelmű fogyasztók lennének, őket azonban eddig nem sikerült megnyerni az ügynek. A felmérések azt mutatják, hogy az elektromos autót birtoklók többségének van másik autója is, amely belső égésű motorral működik. Ennek oka, hogy a termékpaletta az elektromos autók esetében még mindig szűkös és a fogyasztók nagy része még mindig nem találja meg azt a típusú autót, amely minden igényét kielégítené.

Európában is vannak gondok

De nem csak az Egyesült Államokban, várhatóan az Európai Unióban is jelentősen lassul majd az elektromos autók eladásainak növekedési üteme a következő években. A Reuters összefoglalója szerint szinte minden elektromos autókat az Unióban is értékesítő cég borús kilátásokat tett közzé a piaccal kapcsolatban. Szakértők szerint ennek nem csak a magasba szökő kamatok és az amúgy sem túl kedvező gazdasági várakozások az okai. Az is, hogy a potenciális vásárlók egy jelentős része nincs meggyőződve arról, hogy az elektromos autók megfelelnek a biztonsággal, használhatósággal és árral kapcsolatos elképzeléseiknek.

Sokan várnak arra is, hogy az újabb, korszerűbb modellek forgalomba kerüljenek, s nem szeretnének egy esetlegesen elavultabb modellt vásárolni, amely drága és gyorsan veszíthet értékéből.

Az árkülönbség egyébként Európában és Nagy-Britanniában is az benzines és dízel autók irányába hajtja a keresletet. Az Egyesült Királyságban például egy elektromos autó ára átlagosan 33 százalékkal haladja meg egy hasonló kategóriájú benzines vagy dízel autó árát.

A gyártók is csináltak egy nagy hátraarcot

A lassú átállás miatt a gyártók is újrakalibrálták ambiciózus terveiket. A General Motors például két éve még azt jelentette be, hogy 2035-ig teljesen kivezeti flottájából a belső égésű motorokat. Most azt közölték, egyelőre letesznek tervükről, amely szerint 2024 közepére évi 400 ezer elektromos autó előállítására alkalmas kapacitást szeretnének kiépíteni. Szintén törölték a Hondával tervezett együttműködésüket, amely olcsóbb elektromos autók kifejlesztésére irányult volna.

A Ford is úgy döntött, egyelőre elhalasztja azt a több milliárd dolláros beruházását, amellyel elektromos autóit és azok gyártókapacitását fejlesztette volna. Állításuk szerint egyelőre nem látják azt a keresletet, ami ezt szükségessé tenné. És mi lesz addig is? Vígan folyik a hatalmas üzemanyag szükségletű belső égésű motorokkal ellátott autók értékesítése.