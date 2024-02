A hatalmas, szegedi BYD elektromos autógyár kapcsán többször is kijelentették, hogy kizárólag autókat gyártanak majd, akkumulátorokat nem. Felmerült ugyanakkor, hogy ha Szegeden nem is, a Dél-Alföld egy másik községében elképzelhető, hogy mégis akkumulátort gyártanának, mert egyébként Kínából tudnák importálni őket.

Most úgy tűnik, hogy az utóbbi lehetőségnél marad a vállalat.

A Népszava iparági forrásokból úgy tudja, hogy a magas szállítási költségek ellenére részegységenként és lefóliázott állapotban importálják majd az akkurészegységeket Szegedre, melyeket ott illesztenek össze és rakják bele az autókba. Vagyis nem történik vegyipari tevékenység.

A BYD a lap információi szerint azért dönthetett így, mert az akkumulátorgyártáshoz felhasznált grafitot mindenképpen ide kellene szállítani Kínából, a között pedig alig van különbség, hogy az alapanyagot vagy a részegységeket szállítják-e oda.

Iparági bennfentesek hozzátették, azt is figyelembe kell venni, hogy így nem kell több száz millió euróból egy újabb gyárat felépíteni a szegedi autógyár mellé.

Még decemberben jelentette be Botka László, Szeged polgármestere és Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter, hogy Szegeden építi meg első európai elektromos autógyárát a Teslát is maga mögé utasító kínai autógyár, a Build Your Dreams (BYD). A hatalmas gyár és ipari park az eddigi információk alapján a szegedi nagybani piac mellett épül fel, az ELI-ALPS Lézerkutató Központ szomszédságában.