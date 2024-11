Autózás terén a téli szezon egyik fő kérdése a téli abroncsok cseréje . A 3 éve gyártott téli gumik frissen gyártottnak minősülnek, a 3-5 éves abroncsok pedig új gumiabroncsnak számítanak, ha még nem használták és szakszerűen, száraz, hűvös és sötét helyen tárolták őket egy nemrégiben végzett teszt nyomán. Mivel egyre több öregedésgátló adalékot is kevernek a kaucsukhoz, hogy elősegítsék a tartósságot, a gyártók elérték, hogy a modernebb gumiabroncsok évekkel az előállítás után is képesek a legújabb termékekhez nagyon hasonló teljesítményt nyújtani. Fontos, hogy felnivel együtt egymásra fektetve, míg felni nélkül állítva kell tárolni a gumikat. A három hegycsúcs és hópehely (3PMSF) szimbóluma jelzi, hogy az adott abroncs alkalmas a téli használatra. Cseréjének költsége 80 ezernél kezdődik, de akár 200 ezer forint fölé is kúszhat.