A Kantar nevű nemzetközi márka-tanácsadó vállalat éves márkarangsorán ugyanis a 15. helyről a 13.-ra küzdötte fel magát a Revolut, a brand értékét mintegy 5119 milliárd dollárra becsülve. Ezzel ez a vállalat vált az egyelten fintech céggé, ami a top 15-ben megtalálható. A Revolut ezen felül a harmadik legértékesebb pénzügyi szolgáltató vállalata is a HSBC és a Barclays mögött – írja a Fintech.hu.

Ezen felül nyolc országban „nagyszerű munkahelynek is” is minősítették a Revolutot, köztük az Egyesült Királyságban. Ezt a minősítést akkor kapta meg, amikor a globális létszáma elérte a 7500-at. A vállalatnál az év elején vezették be az „értékalapú viselkedést”, és egy csapatot is összeállítottak, ami a munkahelyi kultúra kezeléséért felel.