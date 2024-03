Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Jelentősen csökkentette a Revolut készpénz befizetési limitjeit. A fintech óriás jelenleg a Paysafecash szolgáltatón keresztül kínál készpénz befizetést egyes felhasználóknak.

Eddig havonta legfeljebb 1 300 000 forint volt befizethető, ezt a Revolut naptári hónaponként maximum 290 ezer forintra csökkentette. Az éves feltöltési lehetőséget is jócskán visszavágták. Eredetileg még 7 500 000 forintot lehetett éves szinten befizetni készpénzben, az új limitet követően azonban már csak 1 900 000 forint a maximum, aminek befizetésére lehetőséget kínál egy naptári évben a Revolut – írja a Revb.hu fintech szaklap.

A készpénz befizetés a Revoluton továbbra is csak a felhasználók kis számának érhető el, mert pillanatnyilag is teszt jelleggel fut a készpénz befizetési projekt. A magyar felhasználók továbbra is kizárólag magyar forintot fizethetnek be és csak Magyarország területén, a támogatott kereskedőknél.

Ugyanakkor a készpénz befizetése nem ingyenes a Revoluton: 2,5 százalékos díjat számol fel érte a szolgáltató.

A Revolut továbbra sem közölt információt arról, hogy mikor vezeti be a szolgáltatást a felhasználók széles körének. Jelenleg körülbelül 1,3 millió magyar ügyféllel rendelkezik a Revolut Bank UAB.