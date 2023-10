A kínai járművekre kivetni tervezett uniós büntetővámokkal szembeni várható ellenlépések hátrányos következményeire figyelmeztetett pénteken a BMW pénzügyi igazgatója. Az ellenlépéseknek valószínűleg jóval nagyobb hatása lenne mint maguknak a büntetővámoknak – jegyezte meg Walter Mertl, hozzátéve, hogy ez mindenkit érinteni fog, aki Kínában üzletel.

A pénzügyi igazgató történelmi tapasztalatnak nevezte, hogy az egyoldalú vámok gyakorta nem maradnak egyoldalúak és az ellenlépéseknek sokkal nagyobb hatása van: „Az ellenreakció olyan lehet, mint egy bumeráng, amely nagyobb, mint amit eredetileg elképzeltünk.”

Az EU Bizottság szerint az európai autóipart a Kínából származó olcsó elektromos autók veszélyeztetik, ezért fontolóra vette dömpingellenes vámok kivetésének lehetőségét. A vizsgálat várhatóan jó egy évig fog tartani. A pekingi kormány élesen bírálta ezt a lépést – írta a Reuters.

Küszöbön egy újabb kereskedelmi háború?

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) aggodalmát fejezte ki egy kereskedelmi háború miatt, és az autóipar is a szabad kereskedelem mellett érvelt. A BMW és a többi német autógyártó számára Kína most a legfontosabb egységes piac, a BMW az iX3-at onnan exportálja Európába, jövő évtől pedig az elektromos Minit is.

A francia Renault és Stellantis autógyártók viszont a Bernstein Research szakértői szerint az EU lépésének nyertesei lehetnének, mert számukra az enyhítené a piaci versenyt. Ugyanakkor az ellenintézkedéseknek kevésbé lennének kitéve, mivel Kínában alig van üzletük.

Walter Mertl bizakodó a BMW a kínai üzletetét illetően. Az első fél évben az eladások jobban nőttek a piaci átlagnál, és úgy tűnik, hogy a BMW továbbra is az átlag felett fog tudni teljesíteni

„Az európai rendelésállományunk pozitív, különösen az elektromos autók esetében” – mondta a pénzügyi igazgató. A müncheni székhelyű vállalat nyáron megemelte az eladásokra és az eredményességre vonatkozó előrejelzését. Összességében a BMW globális eladásai a harmadik negyedévben és az első kilenc hónapban valószínűleg több mint öt százalékkal nőttek.