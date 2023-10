Morawieczki egetverő, átszámítva 70 millió forintos költése persze lehet, hogy csak Lengyelország ban számít soknak. A Facebook anyavállalata, a Meta hirdetési összesítő oldalának tanúsága szerint Orbán Viktor magyar kormányfő oldalára – legalábbis amióta nyilvános az adatbázis – 160 millió forintot költöttek eddig, igaz itt a Fidesz t nevezték meg hirdetőnek. Ez persze szinte így is eltörpül azok mellett a költségek mellett, amit a magyar kormány, vagy a Fidesz saját magára fordított, vagy amennyiből a Megafon kormánypárti influenszer eit vagy a kormánybarát lapokat reklámozzák. Mark Zuckerberg éknek jó fizető partnerei egyes ellenzéki politikusok is: Márki-Zay Péter oldalára két címen is fizették a hirdetési pénzeket: az egyik számláló 112 milliónál áll, a másik pedig 108-nál, utóbbinál a kormanyvaltok.hu volt a finanszírozó. Persze itt érdemes hozzátenni, hogy itt összességében közel 8600 hirdetésről van szó, ami a nagyon komoly mennyiségnek számít és legnagyobb része a 2022-es választási kampányra datálódik.Eddig százmilliós nagyságrend felett költöttek még Dúró Dóra és Karácsony Gergely oldalára is előbbinél 636, utóbbinál 2281 hirdetést futtattak meg nagyjából hasonló összegből. Előkelő helyen van még Dobrev Klára oldala is, aki 88 és fél millió forintnál jár, igaz ebből 1570 hirdetés jött ki eddig.