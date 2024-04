Andrej Babis volt cseh miniszterelnök szövetségese olyan manőverrel próbálkozik, amely felboríthatja a törékeny kompromisszumot, és Kijevet pácban hagyhatja. Martin Hlavácek csütörtökön az Európai Parlament valamennyi tagját arra kérte, hogy csatlakozzanak hozzá, és nyújtsanak be olyan módosító indítványokat, amelyek a kereskedelem liberalizálására irányuló intézkedések megújításának részeként tovább szigorítanák az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat.

A lépés közvetlenül a jövő keddi strasbourgi plenáris szavazás előtt történt, amelyen az EP-képviselőknek gyorsított eljárásban kellett volna elfogadniuk a meghosszabbítást. Ha a liberális Renew képviselőcsoporthoz tartozó Martin Hlavácek elegendő támogatást kap, az megakasztaná a folyamatot, mivel a parlament hamarosan szünetre vonul a június eleji európai választások előtt. Ekkor jár le Ukrajna jelenlegi piaci hozzáférése – írja a Politico.

Ez egy újabb fordulat abban a történetben, amely már többször is konfliktust szült az Európai Bizottság, a kormányok és a törvényhozók közt.

„A háromoldalú tárgyalások nem vezettek az uniós mezőgazdasági termelők számára kielégítő eredményre. Módosításaink jelentősen hozzájárulhatnak a gazdák életkörülményeinek javításához, és kiküszöbölhetik a bizottság eredeti javaslatának hiányosságait” – írta Martin Hlavácek, utalva az európai intézmények közötti egyeztetésekre.

Komoly viták kereszttüzében

Az Európai Parlament, az EU Tanácsa és a Bizottság között az elmúlt hetekben jelentős huzavona alakult ki a kijevi mezőgazdasági termékek exportjának a blokk piacaira történő korlátozásáról. Ahhoz, hogy az intézkedések törvényerőre emelkedjenek, a három intézménynek meg kell állapodnia a végleges szövegben.

A március végi első megállapodás gyorsan meghiúsult, mivel egyes országok – a gazdáik nyomásának engedve élükön Lengyelországgal és Franciaországgal – arra törekedtek, hogy több termékre vonatkozóan alacsonyabb határértékek alapján számítsák ki az importkorlátokat.

Putyin gabonaexport offenzívája

Martin Hlavácek a felelősséget a tanácsra hárította, amely az EU 27 tagállamát képviseli. „A tanácsnak mindig lehetősége van arra, hogy elfogadja a módosításaimat, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szelíd és ésszerű javaslat” – mondta a Politicónak. A cseh politikus szerint felelőtlenség lenne hagyni, hogy az intézkedések teljesen elbukjanak.

A továbbiakban azzal érvelt, hogy módosításai kedvezőek lennének Ukrajna számára, ugyanakkor segítenének megakadályozni a nyersanyagárak leromlását az EU-ban. A képviselő visszautasította azt a felvetést, hogy módosító javaslata az utolsó pillanatban történt volna, ő már hónapok óta követelte a változtatásokat.

A piaci elemzők szerint nincs bizonyíték arra, hogy az ukrán import lenne a fő oka az alacsony uniós mezőgazdasági nyersanyagáraknak. Ehelyett azt mondják, hogy Oroszország olyan gabonaexport-offenzívát indított, amely szabadesésbe taszította az árakat a világpiacokon.

Hlavácek módosításait gyorsan elítélték a Renew európai parlamenti képviselőtársai, valamint a jobbközép Európai Néppárt részéről is többen. A cseh törvényhozó ugyanezeket a módosításokat már korábbi szavazásokon is benyújtotta, ahol azonban csak a képviselők egy kis csoportja támogatta azokat. Amennyiben a módosítások most átmennek, úgy visszaállnak a háború előtti vámok.