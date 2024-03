Mint azzal több cikkben is foglalkoztunk az európai agrártüntetésekhez csatlakozva az unió Zöld Megállapodása és az ukrán import gabona beengedése ellen tiltakozó lengyel gazdák február 9-én lezárták az Ukrán-határszakaszt. Donald Tusk és a Szejm több képviselője leült tárgyalni a tiltakozó gazdákkal, a másik oldalról Mykola Solszkij ukrán mezőgazdasági miniszter is elmondta: Kijevben is nyitottak a megállapodásra.

Nem jutottak dűlőre a lengyel gazdák a kormánnyal, folytatódik a blokád A lengyel gazdák tiltakozásai országszerte töretlenül folytatódnak. A rendőrség szerint a tüntetők tegnap reggel éjjel-nappal blokkolták az S7-es gyorsforgalmi utat. Ha kíváncsi a részletekre

Az agrárszektor nem minden ágazata csatlakozott a tiltakozáshoz. A lengyel és ukrán tejtermelők egyaránt tiltakoztak a határ lezárása ellen, mivel Ukrajna a lengyel tejexport harmadik legnagyobb piaca. Agnieszka Maliszewska, a lengyel tejkamara elnöke szerint az ország teljes kivitelének 3 százalékát teszi ki a háború sújtotta keleti-szomszédjukba irányuló export, ezért a határzár komoly nehézséget okoz a lengyelországi tejtermelőknek.

Rekord külkereskedelmi egyenleg

Az Ukrajnába irányuló export volumene 2020 óta stabil növekedést, míg az onnan származó import mennyisége (elsősorban a tejporé és vajé) kisebb mértékű emelkedést mutat. Összességében tavaly 96,7 millió euróval, Lengyelország számára volt kedvezőbb a két ország külkereskedelmi mérlege – írja a Warsaw Voice.

A lengyel Központi Statisztikai Hivatal (GUS) adatai szerint 51,7 milliárd zlotyival (több mint 4700 milliárd forint) 2023-ban rekordot döntött az Ukrajnába irányuló lengyel export. Ezzel szemben az import mértéke „csak” 20,3 milliárd zlotyira (közel 1860 milliárd forint) rúgott. Ezzel a hetedik legnagyobb exportpiaca (2021-ben még csak 15. helyen állt) lett Ukrajna a lengyel gazdaságnak.