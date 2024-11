Sakkban tarthatja az ingatlanpiacot a klímasokk

Nemrég a Duna áradása okozott hatalmas károkat Európa-szerte. De általánosságban is az éghajlati változások egyre nagyobb hatást gyakorolnak az életünkre, ezért hatékonyan kell reagálnunk a fejleményekre. A világ egyik meghatározó építészirodája, a Gensler 2023-as Global Climate Action Survey felmérése nyolc országban közel tízezer embert kérdezett meg a tapasztalatairól, amelynek idén közölt eredményei továbbra is aktuálisak. A válaszadók 90 százaléka számolt be arról, hogy a közelmúltban legalább egy meghatározó időjárási esemény érintette őket.