Gita Gopinath, az IMF vezető közgazdásza a Világgazdasági Fórumon tartott panelbeszélgetésen azt mondta, hogy két évvel a hitelfelvételi költségek durva megemelkedése után sem ért véget a munka: a munkaerőpiac és az Atlanti-óceán partjai továbbra is kevés mozgástérrel bír.

Gopinath úgy véli, a piacok arra számítanak, hogy a jegybankok erőteljes kamatcsökkentésbe kezdenek, azonban „korai még ilyen következtetést levonni”. Szerinte valóban várható idén kamatcsökkenés, de a mostani adatok alapján ez inkább az év második felében lesz jellemző – írja a Bloomberg.

Az Valutaalap szakemberének véleménye egybecseng a szakértők általános véleményével, köztük az EKB Kormányzótanácsáéval is. Gopinath ugyanakkor hozzátette, hogy a vállalatok és a háztartások mérlege is erősebb lett, miközben a munkaerőpiac is sokkal fokozatosabban lassul.

Az IMF közgazdásza úgy látja, hogy hosszabb távon az irányadó kamatok átlagosan magasabb lesznek, mint a válság előtt.

Francois Villeroy de Galhau, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja a beszélgetés során megjegyezte, hogy mindezt a gazdasági átalakulások, beleértve a klímaváltozás ellen folytatott küzdelem fogják okozni. Szerinte a ciklus során átlagosan 2 százalék körüli lehet a kamatlábak "új normális" szintje.