Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év végén összeállítja 15 évre szóló prognózisát a világ gazdaságainak sorrendjéről a dollárban, folyó áron számolt nominális hazai össztermék (GDP) alapján.

A legutóbbi, pénteken ismertetett World Economic League Table (WELT) elemzésükben a ház szakértői közölték: várakozásuk szerint a világgazdasági szinten megtermelt GDP-érték az idén eléri a 117 ezer milliárd dollárt, és a 15 éves előrejelzési távlat végéig, 2040-ig 227 ezer milliárd dollárra emelkedik.

A korábbi prognózisokkal szemben Kína csak 2045 körül előzheti meg az USA-t, részben a tartós ingatlanpiaci stressz és a gyenge belföldi fogyasztás miatt. a CEBR 2026–2030-ra évi 4,1, 2031–2040-re 3,8 százalékos átlagos GDP‑bővülést vár Kínában, szemben a 2015–2019-es 6,7 százalékkal.

A jelentés India felemelkedését is kiemeli: az előrejelzés szerint 2028-ban az 5 ezer milliárd dolláros GDP-szint átlépésével India megelőzi Németországot, 2036-ra pedig a 10 ezer milliárd dolláros szintet is elérheti, az évszázad végére pedig akár a világ legnagyobb gazdaságává is válhat – írja a CEBR elemzése alapján az MTI.