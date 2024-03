Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Ausztria 2040-ig jelentősen javítaná a regionális és a nemzetközi vasúti összeköttetéseit, a 67 projektet 26 milliárd euróból valósítaná meg.

Az osztrák állami vasút (ÖBB) által ismertetett terv legérdekesebb eleme a Felső-Ausztriában és Bajorországban tervezett kétvágányú vonal kiemelt fejlesztése.

Bécs és München közötti utazás menetideje négyről két és fél órára csökkenne - ezzel a Budapest-München közötti szakaszt is 35 perccel hamarabb lehetne megtenni -, és a párizsi csatlakozások is felgyorsulhatnak.

A bécsi repülőteret is jobban bekapcsolnák a közlekedésbe, ahova új nyomvonalat is építenének, így Budapestről és Pozsonyból is közvetlenül elérhető lesz majd a repülőtér.

A Bécs és Budapest közötti menetidő az eddigi 2 óra 40 percről 2 óra 20 percre csökkenne.

Szlovéniát és Horvátországot is érintenék a fejlesztések, Grazból például 45 perccel rövidebb lenne az út Mariborba. Bécs helyi közlekedését is korszerűsítenék. Bővítenék a bécsi Heiligenstadt és Praterkai közötti vonalat, míg a Bregenz környéki fejlesztések a Rajna-völgyi közlekedést könnyítenék meg jelentősen.

A másik hangsúly a megújuló energia felhasználásának növelésén van: az ÖBB szél- és naperőműveket telepít a vontatási villamos energia előállítására - írja a vg.hu.

Ezenfelül számos állomást korszerűsítenek, például a Maishofen-Saalbachot és a Leogangot, hogy kiszolgálják a 2025-ös alpesi sívilágbajnokságot. A Pyhrnstrecke 9 kilométeres Hinterstoder–Piessling-Vorderstoder szakaszát az eredeti cél szerint 2031 végére kellene kétvágányúsítani, de a dátumot előrehozták erre az évre.