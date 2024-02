A HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt egy hétre jellemző volt tavasziasan meleg idő, a ritkán előforduló hajnali fagyok, valamint, hogy január vége óta kevés eső esett. Ez az időjárás szárította, szikkasztotta a talajok felső néhány centiméteres rétegét, viszont a Tisza tágabb környezetében, valamint a Tiszántúlon még mindig sok helyen vannak belvízfoltok.

Ugyanakkor az elemzés kitér arra is, hogy az ősz második, továbbá a tél első felében feltöltődtek a talajok, a felszín közeli rész kivételével most is nedvességgel telített állapotban vannak.

A HungaroMet Zrt. szerint ahol nincs tartós belvíz, ott az őszi vetések viszonylag jó állapotban vannak, mivel ezen a télen sem volt eddig olyan hideg, ami kárt okozott volna hótakaró nélkül. A kórokozókat és a kártevőket a januári, főként éjszakánként fagyos idő megtizedelte, azonban a számottevő gyérülésükhöz tartósabb hidegre lett volna szükség.

Az előrejelzés szerint szombattól ismét egyre többfelé fordulhat elő eső, ugyanakkor továbbra is a sokéves átlag fölött alakul a hőmérséklet, dacára annak, hogy kissé hűvösebb lesz vasárnaptól.