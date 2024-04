Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Aki a francia vidékre költözésen gondolkodik, és azt kifogásolja, hogy kukorékoló kakasok, muhogó tehenek, traktorhang vagy éppenséggel trágyaszag ébreszti fel, azt ezentúl a bíróságok nem veszik figyelembe.

A francia parlament törvényt fogadott el annak érdekében, hogy véget vessen az évente több száz zajpanasznak, amelyet az elégedetlen szomszédok – többnyire a vidéki nyugalmat és csendet kereső, városokból érkező új lakosok – nyújtanak be – számolt be róla a The Guardian.

Azok, akik vidékre költöznek, nem követelhetik, hogy az őket tápláló vidéki emberek változtassanak az életmódjukon

– mondta Éric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter tavaly, amikor a törvényt a parlament elé terjesztették.

Márciusban az éves mezőgazdasági szalonon a miniszter hozzátette, hogy szürreális, hogy a bíróságokat eltömítik az éjszakai tehenek muhogása miatti viták: „Mit kellene tenni? Elaltatni őket? Ha nem szereted a vidéket, maradj a városban, ha pedig vidékre mész, alkalmazkodj a vidékhez úgy, ahogyan az már létezik!”

Békakuruttyolás miatt érkeztek meg a csendőrök

Mostantól azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy egy meglévő farm, üzlet, bár vagy étterem közelében, mellett vagy fölött laknak, nem panaszkodhatnak a zajra vagy más kellemetlenségekre. Dupond-Moretti gratulált a képviselőknek, hogy hétfőn megszavazták a jogszabályt.

Franciaországban az állatok zaja rendszeres oka a falusi vitáknak, és gyakran úgy tekintik, mint a vidéken és a városokból vagy külföldről érkező kiváltságos bevándorlók közötti összeütközés szimbólumát. Tavaly májusban csendőrök jelentek meg a 92 éves hölgy otthonában, hogy a szomszédok panaszai nyomán eltávolítsanak három békát a kerti tavacskából.