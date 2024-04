A Magyar Közlönyben megjelent törvény szerint csak 2025-től lehet majd a postákon ingyenesen készpénzt felvételt havi 150 ezer forintig évente kétszer.

A Nemzetgazdasági Minisztérium április 4-én jelentette be, hogy a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz olyan módosító indítványt nyújtott be, amely a bankjegykiadó automaták mellett a postai ügyfél-kiszolgálási pontokon is lehetővé teszi az ingyenesen készpénzfelvételt

havonta két alkalommal,

összességében legfeljebb 150 ezer forintig.

A szolgáltatást a postákon lévő, bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS-terminálok használatával vehetik igénybe az ügyfelek, akiknek azonban még nem érdemes sietniük - vette észre a bank360.hu.

A javaslatot ugyan elfogadta a parlament, és a törvény szerda este meg is jelent a Magyar Közlönyben, de a jogszabály záró rendelkezései szerint ez az új lehetőség csak 2025. január 1-től lép hatályba, tehát a postákon csak ekkortól lehet ingyen készpénzt felvenni.

Az ingyenes készpénzfelvételt 2014 februárjától vezették be.

Ez alapján a magánszemélyek havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehetnek fel készpénzt a bankautomatákból a bankszámlájukon lévő egyenlegük terhére.

Ezt azt összeget azóta nem emelték meg, miközben az elmúlt 10 évben a 150 ezer forint reálértéke jelentősen csökkent. Igaz ugyanakkor az is, hogy ez a keret még így is alacsonyabb, mint a bankautomatákból havonta egy ügyfél által átlagosan felvett összeg.