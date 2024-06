A következő szezontól a 4iG Csoport lesz a veszprémi felnőtt és utánpótlás kézilabdacsapat támogatója. A 2+1 éves szponzori megállapodás részeként a vállalatcsoport új távközlési márkájának bevezetését követően, az új márka, a ONE lesz a Veszprém névadó főszponzora. Vagyis a 2024/25-ös idény második felétől ONE Veszprém néven folytatja tovább a Veszprémi Kézilabda Klub.

A további tervek között szerepel az is, hogy a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd a ONE márka – írja honlapján a kézilabdacsapat.

A megállapodás szerint júliusban veszi kezdetét a 4iG és a Veszprémi Kézilabda Klub partnersége, amivel a vállalat a következő szezonban közel 190 sportoló és 45 edző valamint szakmai stábtag felkészülését segíti.

Pár napja röppent fel a hír, miszerint 27 év után, június végén lezárja az együttműködést a veszprémi klub a Magyar Telekommal. A telekommunikációs cég 1997 óta támogatta a kézilabdacsapatot, és 2016-tól kezdődően volt annak főszponzora.