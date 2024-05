A Relevo spanyol internetes sportnapilap azt állítja, hogy Katar fővárosa, Doha lesz a 2036-os nyári olimpia házigazdája. A lap ráadásul azt is tudni véli, hogy a katari és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) már a rendezés részleteinek a véglegesítéséhez is közel áll.

Az arab ország a múlt hónapban jelentette be, hogy megpályázza a 2036-os játékok megrendezését. Rajtuk kívül Szaúd-Arábia is szívesen megrendezné a játékokat, de potenciális házigazda lenne még Indonézia és India is.

Az eddigi szándéknyilatkozatok alapján a Koreai Köztársaság, Lengyelország, Egyiptom és Németország pályázata várható még, de a rendezés iránt érdeklődik a korábbi sajtóhírek alapján Törökország és Magyarország is, valamint a közel-keleti régió néhány országa.

A spanyol lap szerint azonban a NOB tagjai Dohát preferálják.

Katar fővárosi mellett szól érvként a kontinensek körforgásának szabálya. Idén Párizsban, azaz Európában, négy év múlva Los Angelesben, azaz az amerikai földrészen, míg 2032-ban az ausztráliai Brisbane-ben rendezik meg a játékokat, így a sorban egy ázsiai országnak kell következnie.

A dohai olimpia mellett szól az is a spanyol lap szerint, hogy korábban még sosem rendeztek olimpiát a Közel-Keleten.

A Bizottság korábban ezt a 2016-os riói ötkarikás játékok jóváhagyásakor is figyelembe vette, mivel az volt az első dél-amerikai olimpia.

Doha számos világversenynek adott már otthont sikerrel az elmúlt években: a 2015-ös férfi kézilabda-világbajnokságnak, 2016-ban az országúti kerékpáros világbajnokságnak, 2019-ben az atlétikai világbajnokságnak és 2022-ben a labdarúgó-világbajnokságnak.