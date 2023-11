Varga Mihály elmondta, hogy a földrajzi összetartozáson túl Európa és Ázsia sokkal inkább összetartozhat gazdaságilag is, ezen belül Magyarország Európa kapuja lehet elhelyezkedésénél fogva az ázsiai gazdasági kapcsolatok építésekor. Erre felhívta a résztvevők, közöttük fontos ázsiai gazdasági döntéshozók figyelmét is, megemlítve azt is, hogy a hitelminősítők az utóbbi évtizedben többször is felminősítették Magyarországot, és jelenleg befektetésre ajánlott kategóriában van.

Ami magyar makrogazdasági adatokat illeti, elmondta, hogy az idén még magas, 5 százalék fölötti költségvetési hiányt 3 százalék közelébe szorítják le, a munkanélküliség elhanyagolható, a munkaerő kiváló, így a jövőbeni növekedési lehetőségek ígéretesek. A kormány nagy súlyt helyez az ázsiai országokkal folytatott gazdasági kapcsolatokra, külön kiemelte Kínát és az Övezet és Út, más megnevezéssel Új Selyemút programot.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatban a pénzügyminiszter kifejezetten optimista előrejelzést adott: 2024-ben az EU-országok első harmadában lehet a mérték, 2025-ben pedig a legmagasabb az Unióban.