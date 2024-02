A fintech óriás vezérigazgatója, Nik Storonsky egy párizsi eseményen bejelentette, hogy fizikai bankfiókok létrehozását tervezik Franciaországban. A lépéssel a cég a piaci terjeszkedését kívánja az országban erősíteni, ahol kulcsfontosságú a digitális banki szolgáltatások iránti bizalom növelése.

A vezérigazgató szerint az ügyfélbizalom növeléséhez hozzájárulhat a fizikai fiókok megjelenése, főként ott, ahol továbbra is erősek a hagyományos banki kapcsolatok. A vállalat további céljai közé tartozik az is, hogy szélesítse a szolgáltatásai kínálatát, beleértve a jelzáloghiteleket – írja a C-Innovation. Az ilyen fajta, ügyfélközpontú, mélyebb konzultációt igénylő szolgáltatások ugyanis könnyebben elérhetők és kiszámíthatóbbak, ha helyi fiókokat vezetnek be.

A bejelentés alátámasztja, hogy a neobankok kettős kihívás előtt állnak, atekintetben, hogy kiépítsék és megtartsák a hagyományos banki infrastruktúrát, miközben a digitalizáció adta előnyöket is megtartják.

Másfelől viszont, a Revolut megpróbálkozhat azzal, hogy egyedi ügyfélélménnyel különbözteti meg magát a versenytársaitól, és jobban megismerje ügyfelei igényeit.

Matolcsyék is erre vágynak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábban több alkalommal is azt javasolja a Revolutnak, hogy hozzon létre leánybankot Magyarországon, épp azért, hogy a magyar fizetőeszközre is kiterjedhessen a betétbiztosítás, valamint, hogy hazai ügyfélszolgálatot kaphassanak a neobank felhasználói.