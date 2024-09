Azt halljuk folyamatosan, hogy a mikroműanyagok már mindenki szervezetében ott vannak. Akkor most repohár vagy üvegpohár?

A cégtársammal közel 25 éven keresztül üzemeltettük a Sziget Fesztivál vendéglátását, és a 2010-es évek elején kezdtünk el a repohárral foglalkozni. Ha a két rendszer ökológiai lábnyomát vizsgáljuk, akkor egy klasszikus műanyag pohár 450 év alatt bomlik le, a „lebomló” PLA műanyag poharakat vagy zacskókat pedig ipari komposztálóban lehet megsemmisíteni, de Magyarországon nincs ilyen. Az üvegpohárral meg az a baj, hogy az előállítási karbonlábnyoma nagyon magas. Nem tudunk annyira rosszul bánni a repoharakkal, hogy valaha is elérjük az üvegpohár karbonlábnyomát. A poharainkat Magyarországon, Pécsett és Érden gyártjuk. Nem kell például Olaszországig mennünk azért, hogy beszerezzünk egy üvegből készült poharat, ami sokkal törékenyebb, mint egy tartós repohár.

A szállításból fakadó szén-dioxid-kibocsátásunk kevesebb, mint az egyszer használatos poharakat külföldről importáló versenytársaknak.

A termékeink életciklus elemzése, egyébként bárki számára hozzáférhető a weboldalunkon.

A versenytársak sora van jelen a piacon. Mitől más a Cup Revolution, mint a többi repoharas cég?

Van olyan versenytársunk a repohár piacon, aki csak gyártással foglalkozik, és van olyan, aki kiszállítja a vendéglátóegységekbe, vagy eseményekre és el is mossa a poharakat, mint ahogy mi is. A mi egyediségünk egyrészt az átjárható nyílt rendszerünkben, másrészt a szolgáltatási minőségben rejlik. Mosogató rendszerünk ugyanis nem csak megtisztít és fertőtlenít óránként 10 ezer repoharat, hanem tökéletesen meg is szárítja azokat. Ez az, amire a versenytársaink nem csak itthon, de a régióban sem képesek.

Maros Róbert Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Azok a vendégek, akik korábban kifizették az egyszeri pohárdíjat és rendelkeznek tokennel, vagy RevoCuppal, ma több mint 130-150 helyen tudják azokat tiszta repohárra cserélni, a vendéglátóipari egységekben, a koncerteken, a fesztiválokon, a labdarúgó mérkőzéseken és egyéb más rendezvényeken is. Ezen kívül vannak olyan partnereink is, mint például a Groupama Aréna, ami egy zárt rendszert üzemeltet, és a szurkolói kártyákra tölti vissza a letéti díj összegét. A tokent otthonfelejtőknek két évvel ezelőtt indítottuk el a RevoToken applikációt, aminek segítségével digitálisan is elérhető tokent kínálunk, ezt már több mint 30 ezren használják. A RevoToken applikáció segítségével a felhasználók kölcsönpoharat is kérhetnek, ami teljesen ingyenes, ha 72 órán belül visszaviszik a poharat bármelyik RevoToken partnerhez.

Hosszútávú célunk a határokon átívelő nyílt rendszer kiépítése, így az applikációval akár egy bécsi, vagy pozsonyi koncerten is díjmentesen jutnának repohárhoz a felhasználók.

A tokent azért preferáljuk, mert tömegrendezvényeken, amikor vége van egy koncertnek, vagy meccsnek és több tízezer ember akarja egyszerre beváltani a poharát, a letéti díj visszafizetése a kívánt ütemben nem kivitelezhető. Emellett mind a készpénzlogisztika, mind a bankkártyára történő visszautalás költséggel jár, amely végső soron az italok árába kerülne beépítésre.

Két évvel ezelőtt indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vizsgálatot, amikor fogyasztói visszajelzések alapján úgy ítélték meg, hogy hektikus, átláthatatlan a hazai repohár rendszer. A vizsgálat idén áprilisban zárult. Mi lett a GVH vizsgálat eredménye?

Azt kell tudni, hogy ahogy emelkedett a repoharat használó fesztiválok, szabadtéri események száma, a szolgáltatók köre is egyre bővült. A vizsgálat oda vezethető vissza, hogy 2022-ben az egyik partnerünk kilépett a nyílt rendszerből és bevezetett egy saját tokent, amelyet máshol már nem tudtak használni a vendégek, akik ezen kiakadtak, ez generált egy fogyasztói elégedetlenséget. A GVH ekkor vette górcső alá a piac legnagyobb szereplőjének, a Cup Revolution működését. A versenyhatóság egyik gondja az úgynevezett zöld állításainkkal volt. Például azt kifogásolták, hogy mi azt hirdettük, hogy a repohár rendszerrel akár 80 százalékkal csökkenthető a hulladéktermelés a rendezvényeken, a GVH szerint ezt nem tudtuk megfelelően alátámasztani. Hozzáteszem, korábban a Sziget Fesztiválon, amikor az eldobható műanyag poharak után bevezettük a repohár rendszert, akkor bizonyítottan hoztuk ezeket a számokat. De azt is kifogásolták, hogy a fenntartható rendszer kifejezést nem indokoltuk meg eléggé, mára már ezt is megtettük. Hangsúlyozom, hogy a versenyhivatal szerint a fogyasztók részére nyitott és transzparens tájékoztatásra van szükség a piac teljes körű működésének megértése érdekében. A GVH határozata ugyanakkor nem ítélte jogsértőnek a Cup Revolution tokenes rendszerének működését.

+15 Cup Revolution Fotó: Hartl Nagy Tamás / Economx

Mennyi az élettartama egy repohárnak?

Amit mi tudunk garantálni, hogy ha nem direkt teszik tönkre a poharat, például ugrálnak rajta, vagy nyomják bele a cigarettacsikket, akkor 500 mosást sérülés és a minta kopása nélkül kibír a pohár. A mosás során ellenőrizzük a pohár minőségét, ha sérült, akkor kikerül a rendszerből. A selejtet újrahasznosítjuk, például műanyag burkolat vagy akár esőgyűjtő edény készül belőle. A RevoBoxok (ételtartó doboz) és a Cuplerek (forró italos pohár) pedig saját magunkba újulnak meg.

A poharak hány százaléka nem kerül vissza?

Az elején nagyon magas volt az az arány, amit hazavittek az emberek, ez viszont folyamatosan csökken. Ha valakinek már nagyon sok pohara gyűlt össze otthon, azokat bármikor visszaviheti a partnereinkhez és tiszta pohárra, vagy tokenre válthatja.

A tokeneket pedig a terveink szerint később már nem csak Cuplerekre, hanem más újrahasználható termékre is cserélheti. Ennél azonban fontosabbnak tartjuk az edukációt, a tudatosság fejlesztését, hiszen pont úgy nem szükséges új repoharat vásárolnia annak, aki letölti a RevoToken appot, vagy nem felejti otthon a tokenjét, mint akinek azért nem kell újabb bevásárlótáskát vásárolnia, mert magával vitt egy újrahasználhatót.

Mennyibe kerül egy repohár előállítása?

Ez űrmérték és darabszám függő, nettó 100 és 450 forint között van, plusz a grafikai előkészítés költsége. Ha egy darab poharat kérne valaki tőlünk, az 100 ezer forintba is kerülhetne, de ilyet nem vállalunk. Mi nem készítünk sem esküvőre, sem házassági évfordulóra néhány száz poharat.

Maros Róbert Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az Optenben elérhető pénzügyi adatok alapján az látszik, hogy három év alatt megtriplázták az árbevételt, tavaly már 891 millió forintot értek el. Milyen jövőbeli tervek vannak?

Tavaly egy berlini szakkiállításon vettünk részt kiállítóként és mind üzemeltetői, mind vendégoldalról komoly elismerést kapott az átjárható, nyílt rendszerünk, valamint a digitális RevoToken megoldásunk. A korábbi román és szlovák partnerkörünk azóta olasz és holland együttműködésekkel bővült és megkötöttük első franchise előszerződésünket a balti országok területére.

A jelenlegi óbudai telephelyet már tavaly kinőttük. Tovább szeretnénk gyorsítani a szórakozóhelyek repohárral való kiszolgálását, és az energiafelhasználásban is hatékonyabbak szeretnénk lenni.

A Soroksári úton épül az új telephelyünk egy – a minőségellenőrzéshez és válogatáshoz - gépi látást és mesterséges intelligenciát is használó mosóüzemmel. A beruházás költsége több száz millió forint, amit hitelből finanszírozunk. Szerintem az a jövő, hogy nem PET-palackok árasztják majd el vendéglátóhelyeket, hanem visszatérnek a 20 évvel ezelőtti corneliusok, vagyis üdítő- és szódagépek, amikből jött a kóla, a szóda és mindenféle más üdítő is.