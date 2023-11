Jelentősen csökkent a hazai pulykafogyasztás, a baromfiágazaton belül a pulyka részesedése 2022-ben a vágóállat előállításból 12,68 százalék volt, ami nagyságrendileg a fele a 2002-esnek, amikor 27,11 százalékot ért el – derül ki a Magyar Pulykaszövetség éves összegzéséből.

A Pulykaszövetség a karácsonyi időszak közeledtével bízik abban, hogy a fogyasztók számára továbbra is értéket jelent a magyar eredet jelentette biztonság és minőség.

Mint írják, a pulykaágazat is számos kihívással nézett és néz szembe, mint például az input anyagok jelentős drágulása, a csökkenő fogyasztás, vagy a vágóüzemi kapacitások csökkenése.

A magyar baromfi ágazat a legnagyobb termelési értéket előállító állattenyésztési ágazat. Évente mintegy 700 ezer tonna vágóbaromfi termelésével, mintegy 1,2 milliárd étkezési tojás előállításával, az alapanyag termelés szintjén mintegy 500-550 milliárd forint értéket állít elő.

A pulykaágazat csökkenő tendenciája részben az alacsonyabb termelési mennyiségnek, részben pedig a csirke és pecsenye kacsa ágazatok intenzív növekedésének tudható be – írta a Pulykaszövetség.

A harmadik legnagyobb pulykafogyasztók voltunk

Magyarország korábban a világ legnagyobb pulykafogyasztó nemzetei közé tartozott, a 2003-2004-es években Izrael és az Egyesült Államok után hazánkban fogyasztották a legtöbb pulykahúst: évente 7-7,5 kilogrammot.

Becslések szerint ez az érték mára megfeleződött, így a fogyasztásunk az EU országok átlagos értékének tekinthető, az EU27-ben évente 3,7 kilogramm pulykahúst esznek.

A szakmai szervezet úgy látja, hogy a visszaesés hátterében komoly szerepe volt a pandémiának, az orosz-ukrán háborúnak, az energiaválságnak és az inflációnak is.

A szövetség taglétszáma a 2021-es 256-ról idén tavaszra 198-ra csökkent, a tartási helyek száma is ezzel párhuzamosan 325-ről 269 esett vissza. A termelési költségeket befolyásolta a takarmány árak emelkedése is. A hazai élőbaromfi felvásárlás hosszú idősoros adatai egyértelműen az ágazat növekedését mutatják, ám a pulyka esetében az ágazat egészére vonatkozó növekedés nem igazolható.

Míg 2002-ben az összes felvásárolt élőbaromfi 27 százalékát adta a pulyka, mára ez az arány húsz év után közel a felére csökkent.

Mivel az adatok a hazai vágó-feldolgozó üzemek élőállat felvásárlási mennyiségeit mutatják, abban nem szerepel a külföldi élőállat értékesítés.

Hazánk élőpulyka előállítása évi 7-7,5 millió darab, amelyből várhatóan idén 5,5 millió állatot a hazai vágóüzemekben dolgoznak majd fel.

A szövetség úgy látja, hogy a pulyka mindig is a prémium minőség, a fogyasztók számára az elérhető árú húsok közé tartozik. Közismerten magas táp- és biológiai értéke magasabb árszintre történő pozicionálást tesz szükségessé, ezért a közelmúltbeli és a mostani gazdasági események következtében sok vásárlót veszített.

A szövetség a megoldások között említi: egy közös fórum létrehozását, ahol a tenyésztők be tudják mutatni a „jövő pulykáját”, a tenyésztési programjaik eredményeit. Folytatni kell az új, a változó fogyasztási igényekhez alkalmazkodó termékek fejlesztését és le kell követni a globális élelmiszeripar innovációit a vágó-feldolgozó üzemek esetében is. Mint írják, nemcsak a friss húsok, hanem a késztermékek és a konyhakész termékek piacán is keresni kell a termékfejlesztés új, innovatív megoldásait.