Hatalmas meglepetés érte az autósokat és az olajpiaci szereplőket egyaránt: miközben szeptember vége előtt attól rettegtek, hogy jön a 100 dolláros hordónkénti olajár, és így a korábbi ársapka miatt a hazai benzinár minden korábbinál magasabb lesz, pont az ellenkezője történt. Mind a két fő olajtípus, a WTI és a Brent szabadesésbe váltott, ráadásul a kettő közti árrés átmenetileg össze is ért, ami igen ritka jelenség a piacon.

Kitermeléscsökkentés

Hogy szélesebb perspektívában lássunk, nézzük meg, mi történt idén az olajpiacon. A tavalyi háborús áremelkedést gyors árcsökkenés követte, idén nyár elején már 70-75 dollár körül alakultak az árak, ekkor kezdődött 5-össel az itthon benzinár, így nem volt vészesen messze a korábbi ársapka szintjétől. Az OPEC tagországok és a velük együttműködő olajkitermelők (OPEC+) úgy döntöttek, hogy ez az ár nekik alacsony: megérné egy kicsit visszavágni a kitermelést, ha az ár ettől érdemben emelkedne.

A helyzetet könnyítette, hogy az orosz kivitel átmenetileg amúgy is visszaesett a szankciók miatt, így Oroszországnak nem okozott gondot a kivitel csökkentése, emellett Szaúd-Arábia vállalata magára a visszavágás legnagyobb részét. A lépés hatékonynak bizonyult: megindult az éremelkedés, néhány hete a WTI elérte a 90, a Brent a 95 dollárt. Ez ijesztő volt, mivel közel került a 100 dolláros lélektani szint. sokan meg is kongatták a vészharangot. Mindezt tetézte, hogy Oroszország korlátozta a finomított termékek (benzin, gázolaj) kivitelét belső ellátási gondok miatt.

Kipukkadt a lufi

Szeptember 27-én és 28-án aztán különös dolog történt: a WTI ára gyorsan felszaladt 95 dollárig, miközben a Brent nem mozdult, ott a két ár összeért, majd mind a kettő zuhanni kezdett. A héten a zuhanás lényegépen összeomlásba ment át: a legdurvább nap a szerdai volt, amikor a Brent napon belül 91-ről 86 dollárra szakadt le. Végül a két típus egyaránt elérte a 81, illetve 83 dollárt, a hetet a WTI 83, Brent 85 dollár környékén zárta.

Brent olaj hordónkénti ára dollárban Kép: stooq.com

Az események lefolyása arra utalhatott, hogy a WTI típusban sok short (az árfolyam esésére játszó) pozíció volt nyitva, melyeket hirtelen nagy tömegben zártak, ekkor ugrott fel az ár 90-ről 95-re. Az a tény viszont, hogy a Brent meg sem mozdult, arra utalt, hogy ott már bőséges kínálat van. Amikor a shortzárások befejeződtek, nem maradt olyan vevő, akinek sürgős lett volna a vásárlás, az eladóknak viszont annál inkább megtetszhetett a nyár elejinél bő 30 százalékkal magasabb ár, így átmenetileg szokatlan mértékben felborult az egyensúly.

Olaj a tűzre

Mindeközben olaj lett a tűzre, hogy Oroszország meglepően gyorsan visszavonta a feldolgozott termékek exportkorlátozását. Ez végképp nyilvánvalóvá tette hogy szó sincs hiányról. A folyamatot még az is erősíthette, hogy az amerikai állampapírhozamok szokatlanul magas szintre kerültek, ami újabb kamatemelési, és ennek következtében gazdasági recessziós félelmeket keltettek. Az amerikai recesszió azonban egyelőre valószínűtlen forgatókönyv, így ez a hatás is túlnyomórészt lélektani lehetett.

Fundamentális hatások

Ami viszont fundamentális hatást is okozhatott, az elektromos autók hányadának növekedése. Kínában arányuk erősen felszaladt, olyannyira, hogy ez már komoly hatással van a kínai olajimportra, ami a nagy ország gazdasági gondjai miatt amúgy is kisebb a korábbi várakozásoknál. Ugyanakkor az orosz export mégis erősödött, miután India szinte bármennyi orosz olajat hajlandó volt megvenni annak olcsóbb ára miatt, ezzel jócskán mérsékelve a közel-keleti olaj iránti igényt.

Benzinár, infláció

Az áresés a hazai benzinárakban is mutatkozott, miután azok az adott időszakban átlagosan 660-ról 630 forintig csökkentek, és nem kizárt, hogy az elhúzódó hatás miatt még további csökkenés következhet. Ez természetesen a hazai infláció csökkenésére is jótékony hatással van, így nem veszélyezteti, hogy az végre az egyszámjegyű tartományba kerüljön az előző éveihez viszonyított havi adatok szintjén is.

Természetesen az olajpiac továbbra is változékony lehet: az összeomlást akár korrekciós felpattanás is követheti, ugyanakkor a fájdalmasan magas, 100 dolláros ár veszélye jó időre a múlté lett, ezzel együtt a 700 forintos benziné is.