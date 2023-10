Egy nap alatt két céláremelés is érkezett az olajszektorban. Az Exxon Mobile árfolyamát 140 dollárról, 150 dollárra emelte a Bank of America vételi ajánlás mellett. A Mol papírjainak a reális értékét pedig a Wood and Company növelte 3590 forintról 3810 forintra.

Az olaj készletek olyan gyorsan csökkenek amire még nem volt példa, ez jelentősen növeli az olaj árát

Más elemzők is pozitívan látják az olajszektor egészét, mivel a készletek példátlan mértékben csökkenek a világon, ezért az olaj makro háttere még soha nem volt ennyire pozitív – véli Eric Nuttall, aki Kanada legnagyobb energiaipari befektetését kezeli. A Ninepoint Energy Fund munkatársa szerint bár az olajrészvények eddig nem szárnyaltak együtt a nyersolaj árával, azonban most érdemes lehet a szektor részvényeit vásárolni.

Az olaj készletek olyan gyorsan csökkenek amire még nem volt példa – mondja Nuttall. Ez az erős globális keresletnek, a gyenge kínálatnak és az OPEC által visszafogott mennyiségeknek köszönhető. A szakember szerint tehát eljött az ideje, az olajrészvények vásárlásának.

Az olajszektor történelme legerősebb készpénztermelési időszakában van. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy az olajtársaságok jelentősebb részvény visszavásárlásokat jelentenek majd be, és komolyabb osztalék emelés várható, hiszen előbb utóbb a felhalmozott készpénzállománnyal kezdeni kell valamit. A befektetői szemmel tehát, fontos lesz arra figyelni, hogy melyik cég mit tesz a most felhalmozott készpénzállományával.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára figyelmeztetett, hogy a hatósági ár esetleges újbóli bevezetése súlyosabb következményekkel is járna, mint tavaly, amikor év végére kifogyott a benzinkutakról az üzemanyag. Akkor viszonylag sokáig képesek voltak az olajvállalatok fenntartani az ellátást a kisebb-nagyobb mértékű korlátozásokkal. Részletesen erről itt olvashat még.

Az energia részvények árai az elmúlt időszakban nem követték le a fundamentumokat, és ennek az az oka, hogy a nagy alapok, elsősorban a technológiai részvényeket vásárolták, főleg azokat amelyeket valahogyan szóba hoztak a mesterséges intelligenciával (AI). Eközben agresszívan játszottak az energia részvények áresésére, vagyis eladták ezeket a papírokat annak reményében, hogy olcsóbban vissza veszik őket. Az elemző szerint az elkövetkező néhány hónapban olyan folyamatok játszódnak majd le az olajpiacon, ami alapján pár év múlva az Exxon olyan nagy cég lesz mint most az Nvidia, vagy az Apple.

Mi is történik az olaj piacán

Rijád decemberig meghosszabbította a napi 1 millió hordós olajárcsökkentést,és az Opec is további termelés visszafogásra tett javaslatot. Mindezt súlyosbította, hogy az oroszok is korlátozták az olaj exportját. A Financal Times a határidős és opciós kereskedői adatok alapján azt írta: a fedezeti alapok pozíciói is súlyosbították az árak június óta tartó közel 30 százalékos emelkedését, és a vásárlási hullám az elmúlt két hétben mind a Brent, mind az amerikai nyersolaj határidős ügyletek esetében felgyorsult. Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője szerint a fedezeti alapok olaj iránti érdeklődését felélénkítette, hogy Szaúd-Arábia a korábban gondoltnál tovább korlátozza a kitermelését.

Na de nézzünk meg néhány konkrét céget!

A tavalyi évben rekordévet zárt az Exxon, és ez az árfolyamon is meglátszik. A magas energiaárak mellett ez nem is csoda, főleg, hogy az elemzői nyereség várakozásokat is hozta a társaság. Egyelőre azonban a magas készpénz termelés ellenére nem jelentettek be további részvény-visszavásárlásokat. Az árfolyam részvényenként jelenleg 117 dollár környékén van, ami nincs messze az éves közel 120 dolláros maximum árfolyam szinttől. Az elemzők konszenzusa egyéves távlatban 124 dollár a Yahoo Finance adatai szerint, így a Bank of America célára jóval meghaladja a konszenzust.

A Shell éves csúcsán lévő árfolyam, még akár további 20 százalékot emelkedhet a várakozások szerint

A Shell és a Total is rekord évet ért el tavaly, idén viszont már a második negyedévben nem muzsikáltak olyan szépen. A Shell 5,1 milliárd dolláros profitja kevesebb mint fele volt az egy évvel korábbinak, amit a kisebb kitermeléssel és az árrések csökkenésével magyaráztak. A Total 5 milliárd dolláros eredménye is a felére zsugorodott. A Shell egyébként tavaly kétszer is emelte az osztalékát, igaz egy évvel korábban a második világháború óta először csökkentette azt. Jelenleg a 30,5 eurós árfolyam mellett valamivel több mint 4 százalékos osztalékhozamot fizet a cég. A gyakorlatilag éves csúcsán lévő árfolyam, még akár 20 százalékot emelkedhet, ha bejön az elemzők által reálisan várt 37,6 eurós árfolyam. A Total 65,5 dolláros részvény árfolyama is csupán 2 dollárral marad el az éves csúcstól, a cég osztalékhozama pedig 4,7 százalék. Az elemzők 73 dollár körüli értéket tartanak reálisnak, így itt azért van felértékelődési potenciál.

A Mol esetében idén extra osztalékot kaptak a befektetők, a 354 forintos részvényenkénti kifizetés közel 13 százalékos hozamot jelentett. A részvény az elmúlt egy évben ennek betudhatóan megközelítette a 3200 forintos árfolyamot, jelenleg azonban ennél jóval lejjebb 2766 forint közelében van az árfolyam. Az elemezői konszenzus szerint közel 3000 forint lenne a reális érték, azonban az idei évi osztalék megismétlésére nem sok esély van, és a napokban belengetett újabb benzinár sapka sem tesz jót a részvény megítélésének.

Jöhet az újabb felfelé kör?

Összességében tehát az látszik, hogy az olajipari részvényekben van fantázia az elmúlt évek rekord eredménye alapján is. Az újból emelkedő olajár megint jelentősen növelheti a cégek készpénz állományát. Amennyiben erre valóban komolyabb osztalék emelések, vagy részvény visszavásárlási programok jönnek, akkor újabb lökést adhat e szektor részvényeinek. Jelenleg azonban éppen rossz a hangulat a világ tőzsdéin így érdemes óvatos lenni a részvények vásárlásával, a nagy amerikai bankházak többsége, ugyanis egy jelentősebb korrekciót jelez előre a következő hetekre.