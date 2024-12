Jövőre sem kell járulékot fizetni, ha nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban végzett munka után. Magyarán egy hazai nyugdíjas a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót is megspórolja. Egy bökkenő azonban van:

így a nyugdíj melletti munkavégzés nem jogosít nyugdíjnövelésre.

A nyugdíj melletti munkavégzés a közalkalmazotti és a közszférában folytatott keresőtevékenységnél jövőre is főszabály, hogy szünetel a nyugdíj a közszférás jogviszonyi ellátás alatt – írja a teol.hu. Akad viszont kivétel, kikre nem vonatkozik a nyugdíj szüneteltetése munka mellett sem:

a szociális,

a gyermekvédelmi,

a gyermekellátási,

a köznevelési vagy

szakképzési területeken dolgozókra.

Tovább kell dolgoznunk? S mi várható?

Egyes szakértők úgy látják, a hagyományos értelemben vett nyugdíjkorhatár jóformán eltűnik majd a jövőben, mert ezután az emberek több ok miatt is tovább dolgozhatnak, mint az eddigi években. Ennek oka, hogy jóval több rugalmas munkalehetőség lesz elérhető, ennek köszönhetően pedig, ha szeretnének, tovább dolgozhatnak az emberek, s általánosságban egyre egészségesebbek, ezért majd tovább élnek.

Ez a várható élettartamban várható átlagos növekedés pedig újabb kihívást támaszt majd a biztosítókkal szemben.

Minimumfeltétel a teljes öregségi nyugdíj megállapításához, hogy a ledolgozott idő legalább 20 év legyen – emlékeztetnek a Magyar Államkincstár alapján, hozzátéve, 15 év szolgálati idővel már résznyugdíjat lehet igényelni.

Az egyik szekszárdi körzeti orvos a lapnak elmondta, már öt éve orvosként továbbra is dolgozik, noha hivatalosan már nyugdíjellátást kap. Egy dombóvári pedagógus pedig kifejtette, óraadó tanárként vállal munkát. Mindketten szívesen végeznek még aktív tevékenységet.

Nem mindenki akar nyugdíjasként is dolgozni, de jól jöhet a kiegészítés

A nyugdíj melletti munka jelenthet kiegészítő jövedelmet, ám nem mindenki álmodozik arról, hogy még nyugdíjas korában is dolgozzon. Ezért az öngondoskodás fontosságát emelik ki: ott van az adókedvezményekkel is támogatott önkéntes nyugdíjpénztár, valamint a nyugdíjbiztosítás, amely az előbbinél rugalmasabb megtakarítási forma, ellenben az állam szintén több kedvezménnyel is támogatja. De más, az árak indokolta motivációk is rejtőzhetnek amögött, hogy az ellátásban részesülők munkát vállaljanak:

Az idősebb korban felmerülő egészségügyi kiadások is sokba kerülhetnek. Egy autó fenntartása jelentős kiadással jár. A szabadidő kellemes eltöltésére, például a külföldi utazásra is fordítanának. Sokan szeretnék támogatni gyermekeiket, unokáikat.