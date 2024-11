A JustWatch streaming guide lapunk birtokába juttatott piackutatása 255 ezer havi felhasználó adata alapján mutatja be, hogyan is alakult a streaming-piac Magyarországon 2024 harmadik negyedévében.

A kutatás eredményei szerint a Netflix továbbra is az élen jár, 31 százalékos részesedéssel, ami mintegy ötszöröse az Apple TV+-énak. A második helyen ugyanakkor igencsak stabil előnyben a többiekhez képest az Amazon Prime Video áll, 25 százalékos részesedéssel, azaz a piac egynegyedét uralják.

Holtversenyben a harmadik helyen áll a MAX és a Disney+, egyformán 13-13 százalékon, mögöttük 8 százalékkal az Apple szolgáltatása áll. A magyarok 7 százaléka egyéb platformokat használ a részesedés alapján, 1 százalékon áll a főként ismeretterjesztő tartalmakat kínáló Curiosity, és 2 százalékon a MUBI, ahol többek között a Cannes-i Filmfesztiválon díjat nyert A szer című testhorror is megtekinthető.

Betonstabil lábakon a piac

Az elemzés megvizsgálta azt is, hogyan alakult a szolgáltatók piaca 2024 januárja és szeptembere között. Eszerint pedig lényegében stagnálás láthatunk: a Netflix és a Prime Video bár oroszlánrészt szerzett a piacon, mégis nehezen teljesítenek, mivel a részesedésük egyformán egy-egy százalékkal csökkent kilenc hónap alatt hazai tekintetben.

Ezzel szemben az Apple TV+ és a Disney+ is növekedni tudott egy-egy százalékkal.

A Warner Bros. Discovery-hez tartozó MAX ennél kisebb mértékben tudott növekedni, a többi streaming-szolgáltató pedig csökkent.

Nem mindenhol érvényes még a precedens

A Netflix annak ellenére tartja magát stabilan, hogy az elmúlt hetekben jelentős áremelést hajtott végre, valamint a jelszómegosztás lehetőségét is megnehezítették. Ezt a gyakorlatot a MAX is átvette itthon, a Disney+ pedig egyelőre csak az Egyesült Államokban emelte meg a tarifákat jelentősen az új előfizetési csomagok esetében, amelyek egyelőre még nem elérhetők Magyarországon. A MAX ugyanakkor egyéni sikert könyvelhetett el azzal, hogy párizsi olimpiát is követhettük rajta.