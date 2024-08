Ha a rezsiről beszélünk, nyomban a gáz, víz, villanyszámla jut az eszünkbe, még a közös költséget is ide soroljuk, a lakbérrel egyetemben. De az nem tudatosodik bennünk, hogy havonta mobiltelefonálásra, otthoni internetre, illetve különböző streaming- és online szolgáltatásokra is rengeteg pénzt költünk.

Ez a rejtett vagy digitális rezsi olyan, a mindennapokban használt szolgáltatások használatának ára, amelyek nélkül nem tudnánk dolgozni vagy szórakozni.

Kezdjük az otthoni internet-hozzáféréssel. Az előfizetések 5000 forintos összegtől indulnak. Ha valaki olyan munkát végez, amelyhez gyors internet kell, vagy esetleg játszana, akkor nyilván nem alapcsomagot választ,

A következő a mobiltelefon-előfizetés. Ha szeretnénk, hogy legyen jól használható mobilnet keretünk és normális beszélgetési időnk, nagyságrendileg 13 ezer forintos költségre kell számítanunk.

Nem csak a mobilért és az otthoni netért kell fizetni: az okostévéken elért streamingszolgáltatás is pénzbe kerül, miként a zenehallgatásért is leszurkoljuk a pénzt.

Ezek a költségek ráadásul növekvő tendenciát mutatnak: a Netflix és a YouTube is a napokban jelentette be, hogy megemeli előfizetési díját. A YouTube Premium szolgáltatása, melynek előfizetői elkerülhetik a videók közben, illetve között elhelyezett reklámok megtekintését, valamint lezárt képernyőjű mobileszközükön is hallgathatják a zenét, eddig 2600 forintba került, ami most 4700 forintra emelkedik. Ami a Netflixet illeti, a kétfelhasználós standard csomag ára emelkedik 3490 forintról 3990 forintra.

A Dívány összeállításában kiszámolta, hogy egy kétfős háztartást példaként véve, ahol mindketten rendelkeznek mobiltelefon-előfizetéssel, van otthoni internet, igénybe veszik a Google One nagyobb tárhelyes szolgáltatását, közösen használnak egy zenestreamelő oldalt, és három streamingszolgáltatóra fizetnek elő, hogyan alakulnak a költségeik.

Internet-előfizetés 5000 forint

Mobiltelefon-előfizetés 13 000 forint, két főre, azaz 26 000 forint

Google One-előfizetés 3590 forint

Spotify-előfizetés, duo csomag 2690 forint

Netflix-, MAX- és Disney+-előfizetések 3990+2790+3090 forint

Ez összesen 47 150 forintos költséget ad ki.

Könnyen lehet tehát, hogy a rejtett rezsi összege nagyobb annál, mint amit a közüzemi számláinkra fizetünk.