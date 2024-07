Hat olyan növekedési potenciált talált a McKinsey & Company tanulmánya, ami segíthet megduplázni Budapesten a jelenlegi 3,2 milliós külföldi turista számot 2030-ra akár 7 millió turistára is.

A főváros növekedési potenciáljának kihasználása nemzetgazdasági szempontból is fontos, hiszen az ország nemzetközi turisztikai forgalmának 60 százalékáért Budapest felel. Budapest már most is szerepel Európa top15 városainak rangsorában, jelenleg a 11-dik helyen áll a magyar főváros a nemzetközi vendégéjszakák száma alapján, mondta Jánoskuti Levente, a McKinsey budapesti irodájának vezető partnere.

Ha ez megvalósul...

Most évente 3,2 millióan kíváncsiak Magyarországra, de a tanulmány kétféle szcenáriót is felvázol. Az egyik, kevésbé optimista forgatókönyv szerint, Budapest képes lehet az évtized végére elérné az évi 5 millió külföldi vendégszámot, a másik sokkal ambiciózusabb szcenárió szerint pedig akár évi hét millió turistára is érkezhetne évente Budapestre.

A két forgatókönyv szerint a turisztikai ágazat növekedése 23-49 ezer új munkahelyet is teremthet.

A turisztikai forgalom megduplázásának érdekében a tanácsadó cég szerint infrastruktúra fejlesztésre, hatékonyabb digitális marketingre, a konferenciaturizmus fejlesztésére, valamint az iparági szereplők szoros együttműködésére volna szükség.

Az online tér sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint évekkel ezelőtt, a közösségi média felületek terén háromszoros - ötszörös lemaradásban vagyunk az említések alapján, hangzott el a tanulmány ismertetése utáni háttérbeszélgetésen.

A szabadidős turizmus mellett az üzleti turizmus Magyarországon 11 százalékot tesz ki, ami lényeges lemaradást jelent a globális adatokhoz képest, más országokban a turizmus árbevételének 20 százalékát teszik ki az üzleti jellegű utazások, hívta fel a figyelmet Jánoskuti Levente.

Az üzleti turisztikai rangsorban már csak a 19-dik helyre fért fel Budapest az európai rangsorban.

Példaként említette Jánoskuti Levente, hogy a konferenciaturizmusban Lisszabon, Bécs, Prága sokkal jobb helyen szerepel.

Az infrastruktúra szempontjából az üzleti utasok számára Budapest rendelkezik a legkevesebb megfelelő hotel szobával. A légi közlekedéssel kapcsolatban pedig megjegyezte: Budapest hátrányban van a közvetlen repülőjáratok tekintetében. A közép-és hosszútávú légi összeköttetési utak számát tekintve Bécs például 58 ilyen járatot kínál, szemben a budapesti 32-vel.

A budapesti turizmus növekedési potenciáljának kulcsfontosságú tényezői:

erősebb turisztikai értékajánlat és koordináció;

célszegmensek szerinti fókuszált alapú digitális marketing;

szabadidős turisztikai attrakciók bővítése;

konferencia turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése;

szálláshelyek bővítése, új szállodák építése;

repülőtér fejlesztés és a légi járatok számának bővítése;

A számok beszélnek

A gazdasági hatásokkal kapcsolatban elmondta, ha Budapest teljes mértékben kihasználná a turizmusban rejlő lehetőségeit, 2030-ig akár 7-14 millióval emelkedhet a turisták száma, ami kétszer-háromszor több pénzt jelente, a becslések szerint, a Budapestre látogatók akár 6 ezer milliárd forintot is elkölthetnének a fővárosban.

Ezekkel a számokkal Budapest részben be tudná hozni a jelenlegi hátrányát az európai vetélytársaival szemben, illetve Budapest 1100-1900 milliárd forinttal növelné a hozzájárulását az ország GDP-jéhez a turizmuson keresztül.

Azért most sincs okunk panaszra

Egy tízmilliós országban 20 millió turistát tudunk kezelni, ami generálhat 2030-ra akár 50 millió vendégéjszakát is, a mostani 41,8 millió a vendégéjszaka után, mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a McKinsey tanulmányának ismertetése után a kerekasztal beszélgetésen. Példaként említette, 2023-ban összességében Budapesten 14,2 millió vendégéjszaka realizálódott, ezt 5,2 millió vendéggel hoztuk össze. A McKinsey által vizionált számok is ezekből az utóbb említett számokból indulnak ki.

Ahhoz, hogy a McKinsey forgatókönyve megvalósuljon repülőtérfejlesztésre, és hétezer új szállodai szobára is szükség lenne, mondta Könnyid László.

A szoba az első számú prioritás, hogy a konferenciaturizmus nagyobb lendületet vegyen

– mondta a vezérigazgató.

De azért most sincs okunk panaszra, mert tavaly a külföldi vendégek száma 29 százalékkal nőtt, emelte ki a szakember.

Tovább maradjanak itt a turisták

A másik cél pedig az, hogy a vendégek a jelenlegi 2,6 nap helyett egy vagy akár két nappal is tovább élvezzék a budapesti vendégszeretetet, erről már Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója beszélt. Budapesten egy csomó olyan attrakció van Faix Csaba szerint, amit nem várható el egy világvárostól. Ilyen a libegő, a barlangok, a gyógyfürdők, vagy akár a Római-part, ahol akár a Dunában is lehet fürdeni.

Nagyon sok külföldi azt mondja, hogy Budapest csodálatos, mondta Havas András, McKinsey partnere. De véleménye szerint sokat lehet tanulni például Barcelonától, hogy hogyan tudtak felépíteni egy olyan brandet, amivel ilyen sok turistát tudnak odacsábítani.

A marketinggel kapcsolatban Könnyid László elmondta, pontosan ismerik a különböző országokból érkező turisták szokásait. Példaként említette hogy az USA-ból érkező vendégek jellemzően a Halászbástyára, a Parlamentre és a Széchenyi fürdőre kíváncsiak. Az izraeli vendégeknek a zsinagóga az első, amit megnéznek és a Vörösmarty tér a második. A német vendégek például keresik a természet közelségét, ők tartózkodnak a legtöbbet a Margitszigeten.

Korosztály szerint a brit turisták átlagéletkora az az idei év első hat hónapjában 41 év volt, a németeké 49 év, az USA-ból az 57 éves korosztály érkezik jellemzően, az izraeliek átlagos életkora 59 év volt. Érdekességként elmondta, hogy míg a német turisták 5 százaléka keres ötcsillagos szállodát, addig az USA-ból érkezőknek már majdnem a fele, ezért is fontos a tengerentúli járatok bővítése.

Kitértek az úgynevezett Coldplay-hétre is, amikor az angol zenekar három koncertet is adott júniusban Budapesten. Az együttes által Budapestről készített videót három nap alatt több mint három millióan nézték meg, emelte ki Könnyid László. A zenei esemény 35 százalékkal több vendéget jelentett az előző héthez képest, a vendégéjszakák száma pedig azon a héten, amikor a zenekar Budapesten koncertezett 30 százalékkal nőtt.

Beszéltek a kínai turistákról is, hiszen Kínából hetente 21 járat jön Budapestre, de a dél-koreai turisták száma is egyre magasabb. Utóbbinál az üzleti befektetések miatt növelték sorra a kapacitásaik a légitársaságok, mondta Könnyid László. Példaként említette, hogy az Olaszországból érkező turisták száma 33 százalékkal nőtt, Spanyolország pedig bekerült a top5 küldő ország közé, ilyen még sosem fordult elő korábban.

A túl sok turista megjelenésével kapcsolatban Faix Csaba kiemelte, nem kell attól tartani, mint Barcelonában, hogy nem lehet megmozdulni majd a turistáktól Budapesten. Ha a január és március között időszakot meg tudjuk tolni, vagyis ebben az időszakban még több turista érkezik Magyarországra, akkor nem lesz túl sok turista a fővárosban.

Ha a McKinsey forgatókönyve megvalósul, akkor az felfoghatatlan méretű üzleti hatást jelenthet Magyarország számára, mondta Havas András.

A GDP-ben a budapesti turizmus 850 milliárd forintot tesz ki, ez a turisták számának emelésével akár elérheti a két-három ezer milliárd forintot is. Ez a magyar GDP számára akár 1,5 százalékos növekedést is jelentene.