Bár ez már a második szezon Horvátországban, amikor euróval kell fizetnünk, ha nyaralni megyünk, nem mondhatni, hogy őrületesen elszálltak volna az árak. Örök téma a Horvátország-Balaton vita – hogy melyik az olcsóbb, melyik éri meg jobban –, de kétségtelen, egyáltalán nem kell űrárakkal számolni a magyarok kedvenc tengerpartján.

Háztól házig autópálya

A fejlett és jó minőségű autópálya-hálózat kis túlzással kaputól kapuig visz minket szálláshelyünkig, legyen szó Isztriáról vagy a dalmát szakaszról.

A díjak ugyan minden évben emelkednek egy hangyányit (idén amúgy az emelés elmaradt), az ember sosem bosszankodik, ugyanis kiváló minőségű utak várnak minket, ráadásul minden áldott évben újabb és újabb szakaszon bővítik a hálózatot.

Ráadásul idén használjuk utoljára a fizetőkapus rendszert, jövőre nyárra ugyanis elbontják ezeket.

Nem kell majd kártyákért sorba állni, gombokat nyomkodni, megvárni, amíg a sorban előttünk álló családapa kibogarássza a bukszájából az aprót, ami jó hír, ugyanis ezek óriási torlódást tudtak okozni a forgalmasabb időszakokban. 2026-ban átállunk elektronikus fizetésre és az ENC-rendszerhez hasonlóan lesz egy autópálya applikációnk, a telepített érintőrendszernél csak lelassítunk, ahol levonják számlánkról az úthasználati díjat – ezzel pedig elkerülhető lesz a hosszú várakozás.

Fontos tudni azonban, hogy

a horvát autópályákon ismét bevezették a nyári tarifát, emiatt tíz százalékkal magasabbak az autópályadíjak július 1. és szeptember 30. között.

Viszont továbbra is kedvezményt kapnak azok az autósok, akik rendelkeznek elektronikus ENC-készülékkel, amelynek használata a szezonban 21, a szezonon kívül 33 százalékos engedményre jogosít fel.

Nézzük konkrétan, hova mennyibe kerül eljutni.

Zágráb – Rab-sziget – 8,7 euró;

Zágráb – Crkvenica, Selce, Novi Vinodolski – 8,9 euró;

Zágráb – Krk-sziget, Omisalj, Baska – 8,9 euró;

Zágráb – Cres-sziget, Losinj-sziget – 8,9 euró;

Zágráb – Rijeka, Opatija, Lovran, Mošćenička Draga – 10,1 euró;

Zágráb – Pula, Premantura, Medulin – 21,4 euró;

Zágráb – Rabac – 14,6 euró;

Zágráb – Zadar – 17,6 euró;

Zágráb – Vir-sziget – 17,6 euró;

Zágráb – Trogir – 24,3 euró;

Zágráb – Split – 26,4 euró;

Zágráb – Omis – 28,6 euró;

Zágráb – Makarska – 29,7 euró;

Zágráb – Dubrovnik – 33,7 euró.

A fenti példákat már a nyári főszezonra vonatkozó emelt árakkal közöltük.

Olcsóbb a benzin, jól működik az állami szabályozás

Az üzemanyagárak olcsóbbak, mint a hazaiak. A holtankoljak.hu nemzetközi üzemanyagár-jelentése szerint Horvátországban

a 95-ös benzin 1,5 euró (591 forint);

a gázolaj 1,54 euró (607 forint).

A portál szerint ugyanakkor itthon folytatódik az üzemanyagárak esése, szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkeni fog 4-4 forinttal. Várhatóan ez a kutak áraiban is megjelenik majd valamilyen mértékben. Amennyiben 100 százalékban érvényesítésre kerül a kutakon a nagykereskedelmi árcsökkentés, akkor a hétvégén az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 612 forint/liter;

gázolaj: 619 forint/liter

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a horvát kormány is beavatkozik az árakba – méghozzá rendeleti úton –, csak a magyar szisztémával szemben nekik mintha egy életképesebb modellt sikerült volna felállítaniuk. A szomszéd országban kéthetente vizsgálják felül az árakat, majd egy összegben közelítik a piaci realitásokhoz.

Nem drágább éttermezni, mint a Balatonon

Ha valamiben szinte egyenlőségjelet tehetünk az Adria és a Balaton közé, azok az éttermi árak. Nyilván nem a lángost és a hekket kell ilyenkor figyelemben venni, hanem például a pizzát, a tésztákat és a salátákat, hiszen Horvátországban meglehetősen erős az olasz gasztronómia hatása, főként az isztriai régióban, ahonnan csak egy ugrás Olaszország.

Kép: Economx

Mutatunk pár példát, hogy mi mennyibe kerül:

levesek 5-7 euró;

saláták (görög, cézár, tengeri herkentyűs) 5-13 euró;

tészták (carbonara, bolognai, rákos, polipos) 9-17 euró;

tintahal karikák sült krumplival 15-17 euró;

pljeskavica sült krumplival ajvárral 13-14 euró;

csevapcsicsa sült krumplival ajvárral 13-14 euró;

pizza (maergheritától a poliposig) 9-17 euró.

Az italokért viszont továbbra is igencsak borsos árat kérnek el az éttermekben, ami nem meglepő, hiszen ez már akkor is így volt, amikor még a kuna volt az ország fizetőeszköze.

Az üdítőitalok (limonádé, cola, szörp) 2,5-4,5 euró körül mozognak;

a korsó sörökért pedig 5-7 euró közötti összeget kérnek el.

Borsosabb árakat hozott az euró

A boltokban viszont abszolút lehet érezni az euró-hatást: egyértelműen drágább lett minden, mióta felváltotta a kunát a közös uniós fizetőeszköz.

Kép: Economx

Körbenéztünk a Konzumban, amely a horvátok legismertebb kiskereskedelmi hálózata, mutatunk néhány példát innen is:

egy doboz tojás 3,6 euró;

25 dkg vaj 3,49 euró;

pudingok/joghurtok átlagosan 1 euró;

1 liter tej 1,5 euró;

péksütemények (croissant, burek, pogácsa) 1,25 euró;

1 kg paprika 1,69 euró;

1 kg paradicsom 1,49 euró;

30 dkg csomagolt sajt 3-6 euró;

10 dkg csomagolt felvágott 2,5-5 euró;

2 liter Coca-cola 2,2 euró;

1,5 liter ásványvíz 0,75-1,1 euró;

0,5 liter dobozos sör átlagosan 1,7 euró.

Látható tehát, hogy jócskán emelkedtek az árak, mégsem a valóságtól elrugaszkodott világ köszöntött be az euróval együtt. Fontos tudni azonban, hogy a legtöbb helyen mindig van valamilyen akció, így volt ez most is, ahol a paprika, a paradicsom és sör is jóval olcsóbb volt ennél, de tudni kell, hogy mi most minden esetben a teljes, kedvezmények nélküli árat tüntettük fel.