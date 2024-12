A hatvanéves HÉV-vonatok pótlására felgyorsítjuk a forgalomból átmenetileg kivont, fiatalabb motorkocsik felújítását: a tartalékszerelvények első darabja már el is készült, és menetrend szerinti vonatként közlekedik, egyelőre a szentendrei vonalon – jelentette be Facebook-oldalán Hegyi Zsolt.

A MÁV-csoport vezérigazgatója hozzátette: a munkák során a szerelvény átfogó felújításon esett át. A főjavítás során a forgóvázak, a kocsiszekrény, az áramkörök, az utastér és az utasbiztonság is korszerűsítésre kerültek.

„A belső térben kollégáink a teljes padlózatot, az üléseket és a fűtőtesteket kicserélték, emellett új, az utasbiztonságot növelő eszközöket is telepítettek, például egy újfejlesztésű ajtóvezérlőt. A felújított szerelvény előzőleg a H7-es HÉV vonalán közlekedett, így 2025 januárjában oda is kerül vissza. Ez azt jelenti, hogy – a többihez hasonlóan – a csepeli vonalon is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással közlekedik majd az új esztendőben is”

– közölte Hegyi Zsolt.