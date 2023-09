A világszerte népszerű animációs sorozat női főhőse, Marge Simpson egy alkalommal azzal indokolta egy méregdrága Chanel-ruha megvásárlását, hogy ezzel ő most tulajdonképpen jót tesz a gazdasággal.

Mindez kiváló példa arra, hogy mit is jelent a legújabb, Girl Maths (magyarul lánymatek, esetleg lányos matek, felnőtt verzióban: női matematika) trend, amely az elmúlt napokban, hetekben megállíthatatlanul terjed a közösségi oldalakon, elsősorban a TikTok-on és a netes közbeszédben.

Kísérletet téve arra, hogy pontosan mit is jelent a Girl Maths, azt mondhatjuk, hogy egy olyan közösségi média irányzat, amely a nők, azon belül is a fiatalabb korosztály képviselőinek pénzköltési szokásait, anyagi természetű döntéseit magyarázza. Meglehetősen sajátos módon, mert a Girl Maths-tartalmak alapvetően az öniróniáról szólnak, arról, hogy nyissunk végre egy szelepet a jelenlegi gazdasági válság idején, és nevessünk egy jót magunkon és a kiadásainkon.

Vagyis ezek a számítások semmiképp nem arra pályáznak, hogy máig megoldatlan híres Erdős Pál-féle sejtésekre adjanak szenzációs magyarázatot, vagy épp a következő matematikai Nobel-díjat akasszák le. Vagyis a Girl Maths-et egyedül a maga lakossági vulgárközgazdasági dimenziójában érdemes komolyan venni. Összességében egy izgalmas vásárláspszichológiai jelenségről van szó, amely még a matematika rejtélyeinél is titokzatosabb dimenzióba nyújt betekintést: a női pszichébe.

Tipikus példája a női matematikának, amikor egy nő például egy kétezer forintos ruha megvásárlását azzal indokolja, hogy az adott ruhadarab ilyen kevés pénzért lényegében ingyen volt.

Íme egy Girl Maths mintaszámítás Vegyünk alapul egy 33 ezer forintért vásárolt ruhát. Kezdjük azzal, hogy az árat máris lefele kerekítjük, amivel kapásból spóroltunk 3 ezer forintot. Következő női mateklépéssel ezt osszuk el azzal, hogy a ruhát várhatóan hány alkalommal fogjuk viselni. Tegyük föl, hogy összesen négyszer lesz rajtunk, így tehát kijön a 7500 forintos egyszeri viselési költség, ami fontos fogalma a női matekozásnak. Ha ezt követően a ruhadarabot elcseréljük egy barátnőkkel, ez a Girl Maths logikája alapján azt jelenti, hogy máris kaptunk egy ingyen ruhadarabot . Majd amikor a barátnőnk visszaküldi nekünk a ruhát, amit aztán eladunk a neten 7500 forintért, máris pénzt kerestünk. Ennyi.

A TikTok-videók alapján az is egyértelmű, hogy az említett Girl Maths-érvelések sok esetben szolgálnak a női vásárlók bűntudatának enyhítésére, amit egy-egy vásárlás után éreznek, mikor a költésüket valahol feleslegesnek és/vagy túl drágának érzik. Illetve pusztán azért érzik kellemetlenül magukat, mert ismét pénzt adtak ki a kezükből.

Egy szó, mint száz: a Girl Maths egy kétségtelenül kellemes és működőnek bizonyuló stratégia, mindenekelőtt a nők számára a túl nagy vagy a felesleges vásárlások igazolására.

Gyorsan hozzáfűzzük, hogy a Girl Maths mögött meghúzódó számítások ugyan nem új keletűek, ahogy az sem, hogy szeretünk magyarázatot adni arra, amikor megengedünk magunknak egy kis pazarlást vagy épp egy kis kényeztetést. Ami azonban a Girl Maths-jelenségben merőben új, ahogy az említetteknek hangot adunk.

Minden egy jól elsült rádiós poénból indult

A Girl Maths-trend Új-Zélandról indult hódító útjára, egész pontosan a helyi FVHZM rádióállomás reggeli műsorvezetőinek szellemi terméke. Bár egy mondás szerint, ami Új-Zélandon történik, az ott is marad, a Girl Maths kifejezés és a hozzá kapcsolódó érvelések futótűzként kezdtek terjedni a neten.

A brit Standard magazin szerint a népszerűség titka, hogy a TikTok-nak köszönhetően a nők világszerte hálásak egy olyan egyenletért, amely segít nekik megindokolni az impulzusvásárlásaikat, legyen az bármilyen drága.

Az ötletgazda új-zélandi ráadósok, Fletch, Vaughan és Hayley sikere odáig szaladt, hogy a Girl Maths mára a reggeli adás állandó blokkjává vált, amelyben a hallgatók megosztják legutóbbi árcédulájukat, és vele együtt a vásárlás történetét. A műsorvezetők pedig egy jellegzetes Girl Maths-okfejtéssel végül mindig ugyanarra a következtetésre jutnak: az adott kiadás tulajdonképpen ingyen volt!

Nézzünk is néhány tipikus Girl Maths-számítást!

Fletch, Vaughan és Hayley szerint a Girl Maths úgy működik, hogy veszünk egy ruhadarabot, majd az árát elosztjuk a napok számával, amikor az adott darabot viseljük.

Az egyik példa szerint Hayley édesanyja 1000 euróért vett egy selyemruhát egy olaszországi designer üzletben, amely egyre jobb és egyre olcsóbb vételnek tűnt, miután belegondoltak, hogy tulajdonosa két esküvőn és egy elegáns hajóúton is viselte. Bónuszként hozzátették, hogy minden egyrészes ruha lényegében féláron van, hiszen egy ilyenkor csupán egy ruhadarabot kell viselni, nem pedig inget és nadrágot, ami ugye dupla kiadás.

És végül, mi lett a tanulság? Természetesen az, hogy a ruha gyakorlatilag ingyen volt a Girl Maths logikája szerint.

Egy bizonyos Ariana Rosado elmondta, hogy a legutóbb olcsóbbra cserélt egy ruhadarabot, ami szerinte pont ugyanolyan, mintha neki fizetnének azért, hogy az általa preferált ruhadarabot hordja.

Kolléganője, Marina tudta fokozni: „visszavittem valamit 90 dollárért, majd vettem valamit 100 dollárért, így valójában csak 10 dollárt költöttem" – szólt a tétel matematikai bizonyítása.

Ha készpénzzel fizetek, gyakorlatilag semmit sem költöttem, vagyis ingyen volt, mert nincs bizonyíték a költésről

– fűzte hozzá Spura Maluda.

A sort hosszan lehetne folytatni, ám már ennyiből is bőven látszik, hogy a Girl Maths műfajának hatalmas a rajongótábora, és nagyon sokan hálásak azért, hogy lelki társakra találtak, és nem érzik magukat egyedül a kiadásaikhoz fűződő hozzáállásukkal és érzelmeikkel. Hiszen ezek szerint rengetegen gondolkodnak ugyanúgy a vásárlásról a nők között.

Sőt, a hangok egyre erősebbek, amelyek már egyenesen mozgalomnak kiáltják ki a Girl Maths-et, amiért a nők igazán hálásak lehetnek.