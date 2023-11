Megjelent a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) éves, a szektor egészét lefedő Médiapiaci Jelentése, amely a rádiózás, a televíziózás, a nyomtatott és online sajtó, az új médiaplatformok, a mozi és filmpiac, a hírfogyasztás és a hirdetési piac területén kínál egy trendelemzést.

A mai médiagazdaság minden egyes szereplője számára elengedhetetlen a folyamatos alkalmazkodás, ami a változatos online üzleti modellek előretörése, a globális platformok növekvő befolyása, valamint a fogyasztási szokások változása – különösen a fiatalabb korosztályok médiahasználatának átalakulása – miatt vált szükségessé, mondta a jelentés kapcsán Koltay András, a médiahatóság elnöke.

A fiatal generáció nagyon más fogyasztást diktál



Az aktuális elemzés rámutat arra, hogy a fiatalabb generációk fogyasztási szokásai gyorsabban változnak, mint az általános trendek. A 13–17 és 18–29 évesek például naponta átlagosan csak 133, illetve 144 percet töltenek tévézéssel, szemben az országos átlaggal, ami 289 perc. Az adatok azt is mutatják, hogy a televíziózás visszaesése a fiatalok körében 13 éves kor környékén válik szembetűnővé, amikor a gyermekcsatornák helyét az online tartalomfogyasztás veszi át.

A rádióhallgatás terén is hasonló tendenciákat figyelhetünk meg: a 15–19 évesek 2022-ben átlagosan 64 százalékkal kevesebb időt töltöttek rádiózással, mint négy évvel korábban, a 20–29 évesek pedig harmadával kevesebbet, szemben a 2019-es adatokkal. A nyomtatott napilapok, folyóiratok és magazinok terjesztési számai évek óta csökkennek, a 15 évnél idősebb magyarok már csak valamivel több mint 44 százaléka olvas rendszeresen nyomtatott újságot, a fiatalabb korosztályok körében ez az arány még alacsonyabb. Az online médiafogyasztás előre törésében is kulcsszerepet játszanak a fiatalabb korosztályok: kis túlzással, ami nem érhető el az okostelefonon, az számukra nem is létezik - írják a jelentésben.

A 8–15 éves korosztály tagjai átlagosan napi 234 percet, azaz naponta csaknem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk képernyője előtt.

A jelentés rámutat arra is, hogy az életkorral egyenes arányban nőtt a készülékhasználat átlagos ideje is. Megfigyelhető, hogy a fiatalok a telefonjukon párhuzamosan használják a különböző platformokat, formátumokat és tartalmakat, melyek használata folyamatosan beépül a napi rutinjukba. Ezek a változó médiafogyasztási szokások jelentős szerepet játszanak abban, hogy a teljes népességet tekintve is tovább emelkedett az internetezéssel töltött idő: 2022-ben a magyarországi netezők 58 százaléka töltött napi átlagban 3 óránál is többet a képernyő előtt.

A streaming szolgáltatások és videómegosztó platformok, mint például a Netflix, HBO Max, YouTube és TikTok, új dimenzióba helyezik a televíziózást, versenytársként szerepelnek a hagyományos lineáris televíziós piac mellett.

A rádiózás terén is hasonló átalakulás figyelhető meg: az online rádiók, zenei streamingszolgáltatások (pl. Spotify, YouTube Music) és podcastok egyre népszerűbbek.

A jelentés szerint a hirdetési bevételek emelkedése 2022-ben megtorpant, sőt a nominális növekedés reálértéken komoly csökkenést mutat.

Az internetes reklámbevételek növekedésében a meghatározó szerepet a globális digitális platformok játszották: a Facebook-csoport (Meta) és a Google-csoport (Alphabet) dominanciája az internetes reklámpiacon megkérdőjelezhetetlen, a 163 milliárd forint körülire becsült teljes hazai online hirdetési piac bevételeinek közel kétharmada ezen két vállalatcsoport kasszájába került 2022-ben is.

TV2 versus RTL



A televíziós piacon pénzügyi értelemben – a közszolgálati csatornákkal nem számolva – továbbra is az egyenként csaknem 50 milliárd forintos árbevételű TV2 Média Csoport Zrt. és a Magyar RTL Televízió Zrt. a két leginkább meghatározó szereplő.

A rádiós szegmensben – a közszolgálati adók finanszírozását nem számítva – csak két gazdasági társaság (a Rádió 1-hálózat jelentős részét üzemeltető Radio Plus Kft. és a Retro Rádiót működtető Hold Reklám Kft.) éves nettó árbevétele haladta meg az egymilliárd forintot

A nyomtatott sajtó piacon a legnagyobb árbevételt 56 milliárd forintot 2022-ben is a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. érte el, a második helyen az egyaránt 13,6 milliárd forintos árbevételű Central Médiacsoport Zrt., illetve az egy tulajdonosi körhöz tartozó Ringier Hungary Kft. és Blikk Kft. együttese osztozik.

Magyarországon tavaly év végén összesen 640 televíziós csatorna működött. Az öt legnagyobb árbevételű televíziós médiaszolgáltató között továbbra is jelentős előnnyel piacvezető a 2022-ben csaknem 50 milliárd forintos árbevételt elérő TV2 Média Csoport Zrt. és Magyar RTL Televízió Zrt. Az előbbi cég árbevétele 2,3 százalékkal, az utóbbié 0,4 százalékkal csökkent 2021-hez képest.

A rádiós piacon a Retro Rádió vezet



Az összesen 165 csatornából álló földfelszíni rádiós kínálatból 160 médiaszolgáltatás a Médiatanáccsal kötött hatósági szerződés alapján működött. Az egyetlen országos kereskedelmi csatorna, a Retro Rádió mellett további 159 körzeti, helyi, illetve kisközösségi rádiós műsorszolgáltatás üzemelt. A rádiókat üzemeltető 89 gazdasági társaság közül mindössze kettő (a Rádió 1-hálózat jelentős részét üzemeltető Radio Plus Kft. és a Retro Rádiót működtető Hold Reklám Kft.) éves nettó árbevétele haladta meg az egymilliárd forintot. Az országos napi hallgatottsági listát 2022-ben is a Retro Rádió vezette, amelyet a hálózatos formában működő Rádió 1 követett; a harmadik és negyedik helyen az országos közszolgálati rádió két csatornája a Kossuth Rádió és a Petőfi Rádió állt.

Azahriah mindent vitt



Összevetették például a Spotify, a YouTube és a magyar rádiók zenei kínálatát. A rádiós toplisták és az internetes zenemegosztók hasonló rangsorai közötti átfedés meglehetősen csekély a hazai szerzemények esetében. A Spotify hazai előadókat felvonultató toplistáin a rádiókból is ismert zenészek mellett feltűnnek az adókon alig játszott zeneszámok is, amelyek előadói az online platformokon húzóneveknek számítanak.

A rádiókban nem teljesen mellőzött művészek egy része is jóval kevesebbet szerepel az éterben, mint azt a netes platformok népszerűségi listái alapján várhatnánk. A 33 milliószor streamelt Azahriah és DESH páros például összesen 6774-szer volt hallható a 152 adón a teljes év során. Az összefüggés fordítva is fennáll: a rádiós műsorszerkesztők kedvencei közül sokakat alig hallgatnak online. A három legnépszerűbb rádiós előadó közül a Wellhello és a Halott Pénz egy-egy szerzeménye felkerült, Rúzsa Magdolna pedig nem szerepelt a Spotify 200-as magyar toplistáján. A YouTube zenei platformján a rádiós top20-ból hárman vannak jelen: a Follow The Flow, a Halott Pénz és a Bagossy Brothers. Az Azahriah és DESH után a harmadik helyen szereplő G.w.M-et 91 milliószor tekintették meg online 2022-ben, ám csupán 787-szer hallhattuk a rádiókban ugyanebben az évben.

A Blikk a legolvasottabb lap



Magyarországon 2022 negyedik negyedévében 7182 nyomtatott lap jelent meg a Whitereport-adatbázisa szerint. A nyomtatott lapot kiadó gazdasági társaságok közül 2022-ben 13 rendelkezett több mint egymilliárd forint éves nettó árbevétellel. Ezek a vállalkozások átlagosan 13,3 százalékkal tudták növelni az éves nettó árbevételüket 2021-ről 2022-re. Az árbevétel szerinti vezető kiadó továbbra is a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. Portfóliójába tartozik többek közt a Bors országos napilap, valamennyi megyei napilap és egy sor magazin. A társaság 2022-ben több mint 56 milliárd forint éves nettó árbevételt ért el, ami 17,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A második helyen az egyaránt 13,6 milliárd forintos árbevételű Central Médiacsoport Zrt. (Nők Lapja, Story, 24.hu stb.), illetve az egy tulajdonosi körhöz tartozó magazinkiadó Ringier Hungary Kft. (Kiskegyed, Glamour, TVR újság stb.) és a napilap kiadó Blikk Kft. együttese osztozott 2022-ben. Esetükben a növekedés mértéke pár százalékos volt 2021-hez képest.

A Nemzeti Olvasottsági Kutatásban (NOK)szereplő lapok rangsorában (melyből kimaradtak az ingyenes lapok, a tévéújságok és a rejtvényújságok) a Blikk áll az első helyen, amely egy átlagos 2022-es napon 512 ezer ember kezében fordult meg és több mint egymillióan olvastak. A dobogó második és harmadik helyét a Nők Lapja és a Story foglalta el.

Az online lapok között az Index tarolt



Tavaly év végén Magyarországon több mint háromezer online tartalomszolgáltatás működött a Whitereport-adatbázis szerint, beleértve a nyomtatott sajtótermékek weboldalait is.

A látogatások száma alapján az Index 2022-ben is jókora fölénnyel előzte meg vetélytársait, bár velük ellentétben nem tudta tovább növelni látogatottságát. Miközben a tíz legnépszerűbb online sajtótermék együttes havi látogatottsága a 2019-es 251 millióról 2022-re 25,8 százalékkal, 315 millióra emelkedett.

A top témák tavaly



Az átlagoshoz képest kiugróan magas felhasználói aktivitást generált tavaly:

az orosz–ukrán háború;

az országgyűlési választás;

Berki Krisztián halála;

a június eleji nagy esőzések;

és az augusztus 20-i viharelőrejelzés körüli bizonytalanság;

a benzinársapka kivezetése;

és a KATA-törvény átalakítása okozott emelkedést a hírfogyasztásban.