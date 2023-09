Ön is elköveti ezt a hibát takarításkor?

Klasszikus tisztítószereket használni nem kifejezetten környezetbarát húzás, van azonban egy lépés, amellyel még a problémás kiindulóponthoz képest is rengeteget tudunk rontani a helyzeten. Hogy mi is az, abba Nagy Réka, az Ökoanyu blog szerzője avatott be minket. A Rossmanntól pedig azzal kapcsolatban kaptunk információt, mennyire nyitnak a vásárlók az eladási adatok alapján a környezettudatosabb takarítási gyakorlatok felé.