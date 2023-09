Ezért jártak jól azok, akik kivártak a napelem telepítésével

Magyarország villamosenergia ellátása ma 50 százalékban napelemekből származik. Az energiakitettség szempontjából legalább olyan lényeges a megújuló energiaforrások használata, mint az atomenergia. Erről is beszélt a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Economx podcastjában.

A közvélekedéssel ellentétben a kormány továbbra is támogatja a napelemek telepítését - mondta Kiss Ernő. Bár a napelem tulajdonosok elszámolása sokakat elbizonytalanított, de a megújuló energia a háztartásoknak és a gazdaságnak is egyaránt hasznosak.

A magyarországi elektromos hálózat erős, mivel a rendszert a rendszerváltás előtti gyáróriások igényeihez igazították. Ennek egyaránt van előnyei és hátránya is, hiszen a jelenlegi fogyasztás töredéke ahhoz képest, mint amilyen igényekhez igazították: egyes számítások szerint a negyedét sem használjuk a tényleges kapacitásának. Ugyanakkor a korszerű technologiát nem képes hatékonyan kiszolgálni, hiszen – többek között a napelemes rendszerek – ezek decentralizáltak. Ez ugyan nem okoz komoly műszaki problémákat, de korlátozza a háztartási naperőművek kiépítésének lehetőségét.

A jelenlegi hálózatfejlesztések kielégítőek, de a szolgáltatóknak komoly forráshiányokkal kellett szembesülni a rezsicsökkentés miatt, ezt pedig az indokoltnál nagyobb rendszerhasználati díj emelésével kompenzálták. A szabályozások gyakori változása és a bizonytalanságok miatt sokan visszaléptek, ugyanakkor a szövetség elnöke szerint azok jártak jól, akik kivártak, mert nekik 10 évig garantáltan marad az éves szaldó elszámolás.

Azzal, hogy Magyarországon akkumulátorgyárak épülnek sok szempontból jól járnak a háztartások: megoldást kínál a fel nem használt energia tárolására. Bár vannak alternatívák, amelyek külföldön jól működnek, de Magyarország adottságai más megoldás nem jöhet számításba.

Kiss Ernő ugyanakkor arról is beszélt: azáltal, hogy bizonytalanná vált környezet sokan meggondolták magukat és nem építették ki a napelemeket, ezáltal több ezren veszítették el az állásukat, leginkább a kivitelezők közül. Ők a környező országokban találtak munkát, ahol változatlanul nagy az igény a megújuló rendszerek telepítésére.