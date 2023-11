A járműpiaci „boldog békeidőknek” a koronavírus-járvány vetett véget, majd az újautó-piacon kialakult tervezhetetlenség a használt szegmensre is hatással volt – nyilatkozta az Indexnek Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója, hozzátéve, hogy a sokismeretlenes egyenlet végén a kereskedők készlethiánnyal, a vevők pedig elszálló árakkal találkoztak.

EGY ÁTLAGEMBER RÁADÁSUL ILYEN ÁRSZÍNVONAL MELLETT MANAPSÁG ÁLMODNI SEM MERHET ÚJ AUTÓ VÁSÁRLÁSÁRÓL, MIKÖZBEN HASZNÁLT AUTÓT VÁSÁROLNI KOCKÁZATOS VÁLLALKOZÁS,

hiszen nem kellően körültekintő vétel esetén a fenntartás költségei is jelentős nyomot hagynak a bankszámla kiadási oldalán.

Dráguló alkatrészek

A Vezess.hu év elején tételesen utánajárt annak, hogy mennyit változott az egyes autóalkatrészek ára, mennyivel drágult a pótalkatrészek beszerzése. A cikkükben olvasható számok azonban listaárak, amelyekből a mindennapokban esetenként igen nagy kedvezmények érhetők el.

A Magyarországon megbízhatóságukról elhíresült japán autók közül például egy Honda Civicet vettek górcső alá. További részleteket itt nem taglalunk, de egy példát kiragadunk: az ufó Civic néven ismertté vált 2005-től 2011-ig gyártott gépkocsihoz nem egészen öt és fél évvel ezelőtt egy Era gyártmányú gyújtótrafó 18 900 forintba került, majd idén év elején ugyanettől a gyártótól egy ugyanilyen gyújtótekercs listaára 26 200 Ft volt, vagyis az áremelkedés 38,6 százalékos volt.

LEHET UGYANIS EGY AUTÓ BÁRMILYEN MEGBÍZHATÓ, DE AZ ALAPVETŐ KARBANTARTÁSÁRÓL NEM SZABAD MEGFELEDKEZNI, AZ PEDIG PÉNZBE KERÜL.

A szervizköltségek ügyében alapvetően két nagy fejezetet jelölhetünk meg: a tervezett szervizeket, illetve a terven felüli, meghibásodásból vagy balesetből eredő javításokat – írja a Totalcar.

Hogy ezek mennyibe kerülnek, alapvetően két tényezőtől függ: a szerelő munkadíjától, illetve az alkatrészek árától, és utóbbi tekintetben is jelentős különbségek lehetnek egyes típusok és kategóriák között, mert például egy nagy és erős autó megállításához fékből is komolyabbra van szükség, mint egy kiskocsinál, no meg persze a karosszériaelemek is eltérőek.

Eladásra kínált autók a Fővárosi Autópiacon. Kép: MTI Fotó / Kovács Tamás

A bontott sem olcsó

Sokan járják a bontókat, bízván abban, hogy kibabrálnak a világgal, és olcsón szerzik be az alkatrészeket. Csakhogy ez is elképesztő tévutat jelent – figyelmeztet a Netriskauto.hu.

Mert igaz ugyan, hogy a rettenetesen öreg, bőven 14 év feletti átlag életkorú magyar autópark folyamatosan termeli ki magából a bontóba kerülő donorokat, de az elöregedett kocsikból kikerülő alkatrészek bizony a legtöbb esetben éppen olyan elhasználtak és megbízhatatlanok, mint azok, amelyeket ki szeretnénk cserélni, mert a mi kocsinkban is elhasználódott.

Persze ott vannak még a törött autók is, azok ugyanis lehetnek keveset futottak, csakhogy ilyenkor jön be a második fő szabály: a legnagyobb kereslet a törött donorok alkatrészei közül valószínűleg éppen azok iránt mutatkozik, ami nekünk is kell. Ez pedig két dolgot jelent: hiányt és magas árat.

A KÜLÖNÖSEN MAGAS ÁR AMÚGY IS JELLEMZŐ A BONTÓK ÜZLETPOLITIKÁJÁRA.

Pedig a logika tényleg mást diktálna, hiszen egy új autó 4-5 éves korára elveszíti értéke felét, 9-10 éves korára értéke kétharmadát. A prémiumautók értéke pedig még durvábban romlik, ahogy telik az idő.

De éppen úgy, ahogy egy új autót se lehetne összerakni ugyanannyiért új alkatrészekből, mint amennyibe a kocsi kerül, mert az alkatrészárak sokkal magasabbak önállóan, mint a kocsiba építve, és a bontók is édes keveset törődnek azzal, hogy hány éves kocsiból került ki egy még használható elem, vagyis jól megkérik annak az árát.

A BONTÓK EGY FORGALOMBÓL KIÖREGEDETT, EGY-KÉTSZÁZEZER FORINT ÉRTÉKŰ BONTÁSI RONCSNAK JÓSZERIVEL CSAK A LÁMPÁIBÓL ÉS ÜVEGEIBŐL KASSZÍROZNI TUDJÁK SZEDNI A TELJES DONORJÁRMŰ BESZERZÉSI ÉRTÉKÉT, ÉS A TÖBBI ELEM MÁR CSAK TISZTA HASZON.

Átlagos, látható hibát, törést, hiányosságot nem tartalmazó alkatrésznél gyakorlatilag teljesen mindegy, mikor gyártották vagy hány kilométeren át szolgált, a bontós az új ár 40-60 százalékáért fogja kínálni. Nagyon kurrens, típushibák javítására való elemekért pedig ennél is többet kérhetnek, de a senkit sem érdeklő, inkább csak hulladékot jelentő műanyagelemeket esetenként egy kis barátkozás után talán akár ingyen is odaadják.