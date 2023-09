A Cofidis teljesen automatizált hitelrendszert hozott létre, melynek során akár 20 perc alatt megtörténhet a hitelelbírálás, ráadásul a folyamat végén az ügyfélszámlán meg is jelenik az összeg. Ez persze a cég részéről nem egyszerű: különféle adatbázisokat kell összevetni, miután a folyamatban sok adatot kell ellenőrizni. Ehhez komoly technikai újításokat kellett bevezetni, például egy olyan PSD2 nyílt bankolást, ahol az ügyfél rálátást enged bankszámlájára, amelyre a jövedelme érkezik. Ez kezdetben három bank esetében fog működni (OTP, MBH, K&H), de igyekeznek hamar kiterjeszteni a többi bankra is.

Sok ellenőrzés párhuzamosan, gyorsan

Emellett természetesen kell egy optikai felismerő rendszer is, amely személyi igazolványa alapján azonosítja az ügyfelet, a BM adatbázisa alapján az azonosítás mellett ellenőrzik, hogy az igazolvány például nem lopott-e, és ugyanígy ellenőrzik a lakcímkártyát is. Megnézik, hogy az ügyfél vállalkozása vagy munkahelye nincs-e felszámolás alatt, vagyis minden olyan releváns információt rövid idő alatt megszerez a rendszer, amihez hagyományos módon is szükség van a hitelnyújtáshoz.

Ezek időigényes folyamatok lehetnek, ezért a rendszer párhuzamosan végzi őket: egyszerre teremt kapcsolatot a különböző adatbázisokkal, ezzel lerövidítve az időt, és lehetővé téve a 20 percen belüli döntést. A folyamatban persze az ügyfélnek is aktívan részt kell vennie: többek között hozzáférést kell engedélyeznie, egyetérteni a feltételekkel, így a folyamat időtartama rajta is múlik. Természetesen valamennyire gyakorlottnak kell lennie telefonjának használatánál, hisz például engedélyeznie kell banki applikációban a Cofidis hozzáférését, illetve emailben, sms-ben kapott adatokkal kell belépnie a Cofidis rendszerébe, ahol elektronikusan aláírhatja szerződését.

Bevonható a nagyobb felbontású gép is

Utóbbit már számítógépen, nagyobb felbontásban is megteheti, hisz ez egyszerűsíti a szerződés átolvasását. Eközben szükség esetén telefonkapcsolatot is létesíthet az ügyfélszolgálattal, így ha valamiért szükséges, a hagyományos elem is bekerülhet a folyamatba, hogy az ne akadjon meg. Előfordulhat persze, hogy a kapcsolat megszakad (akár helyi internetkimaradás miatt), ilyenkor azonban hamar helyreállítható, nem vesznek el az adatok, a folyamat mehet tovább.

További tervek

Egyelőre az új rendszerben csak személyi kölcsönt lehet felvenni, más hiteltípusok, mint az áruhitel vagy autóhitel egyelőre csak a hagyományos módon érhetők el. Ez érthető, hisz ezeknél be kell vonni a hitelből vásárolt árucikk illetve autó adatait is, de dolgoznak azon, hogy idővel ezeket a hiteltípusokat be lehessen vonni az automata rendszerbe.