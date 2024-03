Az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének elnöke szerint az esküvői költségek két legnagyobb tétele a helyszín és a catering, és ezek árai ugrottak nagyot. Abonyi Attila rámutatott: az infláció, az energiaárak, az élelmiszer alapanyagárak, az üzemanyagárak emelkedése határolja be, korlátozza a szolgáltatók lehetőségeit.

Becslése szerint 2023-ban mintegy 30 százalékkal csökkent az esküvői piac, a költségek pedig 20-25 százalékkal növekedtek.

A kisebb esküvők kerültek előtérbe

Nem véletlenül, a házasulandók egyre inkább a kisebb létszámú esküvők mellett szavaznak, és minden szegmensen megpróbálnak spórolni (természetesen, akadnak kivételek). Például, a lagzi helyett szűk körű, 10-15 fős családi vacsora van.

Ez annyit is jelent, hogy bizonyos szolgáltatókra nincs is szükség. Nem kell zenekar, hiszen az étteremben is szólhat a zene. Nem kell dekoráció, elég a menyasszonyi csokor az asztalon. Értelemszerűen a videós és a fotós is rövidebb időre kap megbízást, nincs szükség vőfélyre, ceremóniamesterre.

A párok spórolnak a biztosításon is



Az Economx megkeresésére a SHOWRISK szakértője, Rákos Tamás elmondta: csak megerősíteni tudja, hogy a házasulandók az esküvők biztosításán is spórolnak. Természetesen, a kisebb esküvők esetében nincs is igény a biztosításra, ám nagy, többmilliós lagzik esetében már megfontolják a kockázatokat.



Ugyanakkor tény, a 2022-es szerződésekhez képest tavaly a megkötött Az Economx megkeresésére a SHOWRISK szakértője, Rákos Tamás elmondta: csak megerősíteni tudja, hogy a házasulandók az esküvők biztosításán is spórolnak. Természetesen, a kisebb esküvők esetében nincs is igény a biztosításra, ám nagy, többmilliós lagzik esetében már megfontolják a kockázatokat.Ugyanakkor tény, a 2022-es szerződésekhez képest tavaly a megkötött esküvői biztosítások száma a harmadára esett vissza.

Lerövidült az esküvői foglalások ideje

Abonyi Attila szerint például négy-öt évvel ezelőtt az volt a szokás, hogy a család késő ősszel megtanácskozta a dolgokat, és – rendszerint - a jövő nyárra keresett esküvői szolgáltatót, időpontot. Számos szolgáltatónak decemberre már 50 százalékosan betelt a naptára.

Az gazdasági körülmények, az infláció miatt azonban a helyszínek az elmúlt másfél évben nem tudtak ennyivel előre fix árat mondani, és ameddig nincs helyszín, addig más szolgáltatókat sem keresnek a párok. Pár hónapra lerövidült az idő. A házasulandók jelenleg, még most februárban is keresnek júliusi, augusztusi időpontot és van rá esély, találnak is.

Megtört a lelkesedés? babaváró hitel feltételeként. 2021-ben már 72 030 esküvőt jegyeztek a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, igaz, ez a szám 2022-ben 63 967 esett vissza.



2023. január–júliusban 26 579 pár kötött házasságot, 29 százalékkal, 11 065-tel kevesebbet, mint 2022 hasonló időszakához képest. Ez a tendencia pedig feltehetően 2023 második felében is Miként az Economx is megírta , a 2017-ben 50 572 házasságot kötöttek Magyarországon, a legkiugróbb növekedés 2019-ben látszott 65268 házassági esküvel, amire magyarázat lehet, hogy 2019. július elsején vezették be a házassági jogviszonyt afeltételeként. 2021-ben már 72 030 esküvőt jegyeztek a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, igaz, ez a szám 2022-ben 63 967 esett vissza.2023. január–júliusban 26 579 pár kötött házasságot, 29 százalékkal, 11 065-tel kevesebbet, mint 2022 hasonló időszakához képest. Ez a tendencia pedig feltehetően 2023 második felében is folytatódott , például októberben 4261 pár kötött házasságot, ami 9,6 százalékkal, 451-gyel kevesebb, mint 2022. októberi statisztikai adat.

Árletörők és pályaelhagyók

Sajnálatos módon az esküvői piacon megjelentek olyan szereplők is, akik nagyon alacsony minőségű szolgáltatást nyújtanak, ellenben letörik az árakat. Pedig az esküvői szolgáltatók amúgy sem élnek nagylábon, és a koronavírus-járvány miatt is nem tudtak tartalékot képezni.

Akad rá példa, hogy aki eddig főállásban tevékenykedett, most mellékállásban csinálja. És olyan is megesik, hogy valaki 1-2 évre elengedi a szakmát és próbál másból megélni.

Ezt mondják az árkalkulátorok 2024-re



Az interneten fellelhető árkalkulátorok szerint egy kisebb, 30-40 fős esküvő már 700.000 Ft körüli összegből is kivitelezhető. A nagyobb, 100-120 fős rendezvény pedig átlagosan 3-4 millió Ft körül mozog.

Ezek voltak az esküvői árak 2023-ban

A Nuptia esküvői magazin összeállítása szerint:

Terembérlet: 0-500.000 Ft

Menü: (vendégváróval, vacsorával, éjféli menüvel): 12.000 – 35.000 Ft/fő (azaz 60 főre 720.000 – 2.100.000 Ft)

Italok: (korlátlan italfogyasztással): 7.000 – 12.000 Ft/fő (azaz 60 főre 420.000 – 720.000 ft)

Menyasszonyi torta: 800-2 500 Ft/szelet (azaz 60 szeletes tortával számolva 48.000 – 150.000 Ft).

Fotós: Átlagosan 250.000 – 450.000 Ft

Videós: 350.000 – 550.000 Ft Több videós, drónozás stb. esetében az az összeg növekedhet.

Vőfélyek: 60.000 – 150.000 Ft

Ceremóniamesterek: 180.000 – 350.000 Ft

Dj: 150.000 - 250.000 Ft. További szolgáltatások esetében, mint pl. füstgép, fénytechnika, a vállalási összeg növekedhet.

Zenekar: létszámtól függően 250.000 – 500.000 Ft közötti összeg.