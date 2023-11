Hosszú idő után novemberben először szinte minden banknál elmaradtak a hónap eleji kamatmódosítások. Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) újabb kamatvágása ellenére sem a jelzáloghiteleknél, sem a személyi kölcsönöknél nem történt érdemi változás.

A lakáshiteleknél ezt magyarázzák az október elején bevezetett kamatplafon miatt előrehozott kamatcsökkentések, azonban a plafont nem kapó személyi kölcsönök sem lettek olcsóbbak - írja a Bank360.

Május óta az MNB-t követve a bankok kisebb lépésekben, de folyamatosan mérsékelték a lakossági hiteleik kamatait.

A jegybank kamatcsökkentéseinek elindulása óta november elején fordult elő először, hogy a pénzintézetek lényegében nem nyúltak a kölcsöneik árazásához, holott az MNB folytatta a kamatvágást, még ha annak mértékét a korábbi egy százalékról 0,75-re mérsékelte is.

Részben a kamatplafon a felelős



A november elején elmaradó banki lépésekre a lakáshitelek esetén magyarázatul szolgál az október 9-től bevezetett kamatplafon. Ez ugyanis 8,50 százalékban maximalizálta a lakáshitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Ennek eléréséhez a pénzintézetek többségének kamatot kellett csökkenteni, de az előnyük megtartása érdekében azok a bankok is hozzányúltak az áraikhoz, amelyek már október 9. előtt is 8,5 százalék alatt kínálták a jelzáloghiteleiket. Az előrehozott kamatcsökkentések eredményeként több bank az átlagos ügyfeleknek is 8 százalék alatti THM-mel kínálja az új lakáshiteleket.

Ezzel azonban meg is álltak a pénzintézetek, amelyek legközelebb várhatóan decemberben léphetnek majd a lakáshiteleknél. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a bankszövetséggel történt egyeztetését követően azt közölte, hogy az önkéntes kamatplafon decemberben, a november végén várható újabb jegybanki alapkamat-módosítás után csökkenhet tovább. Ha ez így történik majd, akkor kialakulhat egy új rend a hitelpiacon, amikor az aktuális kamatplafonhoz áraznak a bankok, és az összes ajánlat az attól számított bő egy százalékon belül lesz.

A kamatplafonnal a kormányzat célja az volt, hogy beindítsa a hónapok óta mélyrepülésben lévő lakáshitelpiacot, a látványos fellendüléshez azonban az eddiginél jóval kedvezőbb kölcsönökre lenne szükség, hiszen az ügyfelek még jól emlékezhetnek a két évvel ezelőtti ajánlatokra, amikor 4-5 százalékos THM-mel és az összköltséget tekintve milliókkal olcsóbban lehetett lakáshitelhez jutni. A nagyobb kamatcsökkentést azonban egyelőre a jelzáloghitelek árát befolyásoló referenciakamatok sem segítik, hiszen a BIRS 7 és 8 százalék közé ragadt, holott az idén már többször volt ez alatt is.

A CSOK Plusz lendületet adhat az ingatlanpiacon



Ha valami megmozgathatja a lakásvásárlók fantáziáját, az sokkal inkább a januárban induló, 3 százalékos kamattal felvehető, akár 50 millió forintot is elérő CSOK Plusz hitel lehet, ez azonban csak azoknak a fiatal házaspároknak lesz elérhető, akik terveznek gyermeket. A további gyermeket nem vállaló családok számára pedig év végéig érhető el a hagyományos, újabban városi CSOK-nak nevezett támogatási forma, ami legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt jelenthet, gyerekek számától függően.

Van remény, bár történelmi távlatokat kell legyőznie az ingatlanpiacnak>>>>>>>

A személyi kölcsönöknél ugyan nem kért a kormány a bankoktól kamatplafont, de az elmúlt hetekben mégis megálltak a bankok ezeknél a hiteleknél is a kamatcsökkentéssel, elvétve változtattak csak. Ennek okát nem a referenciakamatokban kell keresni, hiszen azok tempósan követik a jegybanki lépéseket, és így történt ez az elmúlt MNB-döntést követően is.

A Bank360.hu összesítése szerint a kamatplafon október 9-i bevezetésekor vagy azt követően néhány nappal meglépett kamatcsökkentések óta csupán két bank hajtott végre kisebb mértékű vagy speciális terméket érintő kamatmódosítást a jelzáloghiteleinél. A Raiffeisen Bank a 10 éves kamatperiódusú, lakáshitel kiváltásra felvehető kölcsönök kamatát csökkentette. A standard kamatmódosítás 1,39 százalékpontos volt, a legalább 600 ezer forint jövedelem igazolása esetén felvehető hitel kamata pedig 1,04 százalékponttal lett alacsonyabb. Az ügyleti kamat így az érintett lakáshiteleinél 7,60 és 8,15 százalék között van. A CIB Bank fix kamatozású jelzáloghitelek kamatát csökkentette, 0,10 százalékponttal, a Minősített Fogyasztóbarát lakáshitelek kamatát pedig 0,20 százalékponttal. Az ügyleti kamat így jelenleg 7,59 és 7,79 százalék között alakul a módosított hiteleknél.

A személyi kölcsönöknél azonban még ennyi mozgás sem történt az elmúlt hetekben. Egyedül az MBH Bank csökkentett kamatot október második felében. A 0,5 százalékos módosítás a szabad felhasználású és a hitelkiváltásra felvehető, legalább 5 millió forintos kölcsönöket érintette, amelyekhez legalább 400 ezer forint jövedelmet kell igazolni.