A Gazdaságfejlesztési Minisztérium még október elején arra kérte a Magyar Bankszövetséget (MBSZ), hogy a piaci verseny fokozása, valamint a hitelezési terhek csökkentése érdekében október 9-től az újonnan szerződött hitelek esetében önkéntes banki kamatplafont alakítson ki a lakossági és a vállalati hitelek esetében is.

A felek ismét tárgyaltak és megállapították, hogy „az önkéntes kamatplafon bevezetését a piaci szereplők kedvezően fogadták, így érdemben hozzájárulhatott ahhoz, hogy Magyarországon újra beindulhasson a piaci alapú hitelezés”.

Változás jön

November 2-től az újonnan szerződött vállalkozói forgóeszközhitelek esetében az önkéntes kamatplafon mértéke 12 százalékról 11,5 százalékra csökken, a lakossági lakáscélú hiteleknél nem történik változás a THM maximumban. Utóbbi mértéke egy újabb jegybanki döntés esetén, várhatóan december során csökkenhet.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta: a vállalkozásokat érintő kamatstop kivezetésére és a lakossági THM-plafon felülvizsgálatának megkezdésére akkor nyílik lehetőség, ha a jegybanki alapkamat egyszámjegyűre csökken.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi kamatmeghatározó ülésén azonban már most 75 bázisponttal 12,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamatcsökkentési ciklus megkezdése szükségessé tette az önkéntes kamatplafon felülvizsgálatát.

A bankok lakossági ajánlatai

Az Erste, az OTP, a CIB, a Raiffeisen és az UniCredit Bank is biztosítja a kamatplafont, a 12 százalékos vállalati kamatszinten és a 8,5 százalékos lakossági THM-szinten maximalizálva. A lakáshiteleknél a 8,5 százalékos THM csak vállalt maximum, ennél olcsóbban is nyújthatnak kölcsönt a pénzintézetek. Az MBH, a Gránit Bank és a K&H még ennél is kedvezőbb feltételeket is biztosít – ezekről részletesen itt írtunk.

A bankok alacsonyabb kamatszintjei akár több millió forintos megtakarítást is jelenthetnek egy-egy családnak és vállalkozásnak. A fix kamatozású hitelek lehetnek a legkapósabbak, hiszen azoknál akár évtizedekig ugyanannyi maradhat a teljes hiteldíjmutató (THM). Fontos azonban, hogy arról a pénzintézetek döntenek, hogy mely termékeikre alkalmazzák a kamatplafont.