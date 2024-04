Az MNB monetáris politikája új szakaszba lépett, a jegybank 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, 7,75 százalékra. Az infláció tartósan csökken, azonban a szolgáltatások áremelkedése még nem mérséklődik. Van, aki 17 százalék fölötti áremelést hajt végre a tavalyi inflációra hivatkozva, ami káros gyakorlat és lassítja az infláció fenntarthatóan alacsony szintre, a célszintre érkezését.

Adatvezérelt döntés

A folyó fizetési mérleg pozitív, a devizatartalékok historikus csúcson vannak, de a külső környezet nem olyan jó: nagyobb a kockázatkerülés, emellett az amerikai csökkentési várakozások megváltoztak, visszaszorultak, későbbre tolódtak. Mindennek eredményeként az MNB hónapról hónapra adatvezérelten dönt és kisebb lépésekben folytatja a kamatcsökkentést.

Hazai makrohelyzet

Az infláció ugyan 3,5 százalék körül volt márciusban, de ez kissé meg fog emelkedni a bázishatások miatt, és a szolgáltatások gyors áremelése is hatást gyakorol. A GDP-arányos folyó fizetési mérleg egyenlege idén már kissé pozitív lesz, jövőre már erősebben, így a külső egyensúly rendben van. A költségvetés hiánya is csökken, jövőre az elsődleges, vagyis kamatfizetés nélküli hiány már meg is szűnhet.

Piaci hozamok

A Fed esetében 1-2 kamatcsökkentést várnak az idei évre, melyek mértéke 25 bázispont, az EKB esetében a piac 3-4 ilyet áraz, de a hosszabb állampapírhozamok mind az USA-ban, mind az eurózónában emelkedtek. A hazai hozamok is növekedtek, mégpedig mind a lengyel, mind a német adathoz képest, ami az ország egyedi megítélésének romlását is jelzi.

Várható folyamatok

A gazdasági növekedés lassan megindul, a munkaerőpiacon kétszámjegyű bérnövekedés mutatkozik, így 5-6 százalék reálbérnövekedésre lehet számítani, ami stimulálhatja a gazdaságot a fogyasztás révén, helyreállhat a belső kereslet. Az exportban az elkészülő, termelni kezdő beruházások hatása már folyamatosan jelentkezni fog a következő hónapokban.

További kamatcsökkentés

A következő hónapokban a Monetáris Tanács gondosan figyeli a külső körülmények változását és ennek megfelelően adatvezérelten fog döntéseket hozni. Ha nem romlik a kockázatvállalási hajlandóság vagy nem tolódnak ki még inkább az amerikai kamatcsökkentési várakozások, akkor reális lehet a mostani 50 bázispontos csökkentési ütem júniusig.