Az orosz megszállók az utóbbi időben jelentősen gyorsabb ütemben nyomulnak előre, mint 2023-ban, és korántsem mondtak le arról a szándékukról, hogy bekebelezzék a teljes donyecki régiót – áll az Institute for the Study of War (ISW) legutóbbi elemzésében.

Hozzáteszik: az Ukrajnában zajló eseményeket egyáltalán nem jellemzi, hogy patthelyzet lenne. A donyecki régió frontvonala folyamatosan egyre ingatagabbá válik, mivel az orosz erők az utóbbi időben sokkal gyorsabb ütemben nyomultak előre, mint 2023-ban.

Az orosz erők 2024 ősze óta fokozatos taktikai előrenyomulást hajtanak végre Délkelet-Ukrajnában. Az elemzők arra is rámutatnak, hogy az orosz erők délkelet-ukrajnai előrenyomulása nagyrészt az ukrán frontvonal sebezhető pontjainak felismerésének és stratégiai kihasználásának eredménye.

Oroszország központi, keleti és déli katonai körzetének egységei egyidejűleg, egymást kiegészítő támadó műveleteket folytatnak a donyecki régióban, amelyekkel a közelmúltban viszonylag gyors taktikai áttörést értek el. Az orosz parancsnokok egyúttal összetettebb hadműveleteket terveznek.