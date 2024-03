Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Schedl német autóipari vállalat 40 milliárd forintos beruházása nyomán 160 új munkahely jön létre Debrecenben és Kecskeméten – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A cég zöldmezős beruházást hajt végre a két helyszínen, az újonnan létesített egységeiben kerékösszeszerelő és -szekventáló tevékenységet fog folytatni a BMW, illetve a Mercedes-Benz Magyarországon gyártott autói számára 2025-től.

A projekthez az állam kétmilliárd forintos támogatást nyújt.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az éles versenyben elnyert új beruházás tovább erősíti a német beruházói közösség vezető szerepét Magyarországon, ahol a külföldi működőtőke mintegy húsz százaléka német cégekhez köthető, az általuk foglalkoztatott emberek száma pedig meghaladja a 300 ezret.

A külügyminiszter szerint az autóipar elektromos átállása új kihívás elé állítja a világgazdaság mindegyik szereplőjét, a kormányokat és a vállalkozásokat egyaránt.

Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy Németországon és Kínán kívül egyedül hazánkban van jelen gyártókapacitással mind a három német prémium autómárka, valamint a világ tíz legnagyobb, elektromos akkumulátorokat gyártó vállalata közül is már öt elkötelezte magát Magyarország mellett.

„Ezek magukkal hozzák a megnövekedett beszállítói igényeket is, amelyeknek két hatása van. Az egyik, hogy újabb és újabb beszállító vállalatok érkeznek Magyarországra, illetve hogy a magyarországi kis és közepes méretű vállalatok termékei, szolgáltatásai iránt is folyamatosan nő a kereslet” – jelentette ki Szijjártó Péter, aki hangsúlyozta, hogy a hazai autóipar hatalmas utat járt be az elmúlt másfél évtizedben, míg az utóbbi hat évben már rendre a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozott Magyarország.