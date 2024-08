A magyar személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében adóilletőségű minden magyar állampolgár, kivéve az olyan kettős állampolgárt, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel.

Azonban a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere szerint azáltal, hogy hatályon kívül helyezték, hiába kap valaki amerikai cégtől fizetést az Egyesült Államokban végzett munka után, Magyarországon is adót kell fizetni adott esetben.

Fischer Ádám szakértő szerint a munkabér még ezek mellett is jól van szabályozva – írja az Infostart. Mint mondta, az Amerikában keresett munkabér után értelemszerűen ott fog adózni a munkavállaló, miközben Magyarországon is adóköteles, viszont az Amerikában befizetett adót is be lehetett számítani. Ez pedig többnyire azzal jár, hogy itthon már nem kell adót fizetni, mivel az USA-beli személyi jövedelemadó jóval magasabb, mint a magyarországi 15 százalék.

Ugyanakkor, aki tőzsdézik és árfolyamnyereségre tesz szert, az általában nem ússza meg a kettős adóztatást, mivel az így megszerzett jövedelmet jó eséllyel mindkét országban megadóztatják: a lakóhely alapján az Egyesült Államokban, míg az állampolgárság alapján Magyarországon.

Ez ellen a szakértő szerint adott esetben a kettős állampolgárok tudnak tenni, amennyiben nincs magyarországi lakcímük és nem vízummal vagy zöldkártyával dolgoznak az Egyesült Államokban.