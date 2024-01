ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A WHO európai régiójában 2023 januárja és októbere között több mint 30 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak. Harmincszor több kanyarós megbetegedés fordult elő 2023 első 10 hónapjában, mint egy évvel korábban – figyelmeztetett kedden az Egészségügyi Világszervezet európai irodája, miközben az országokat sürgős oltási kampányok végrehajtására szólította fel.

Az ENSZ egészségügyi szerve szerint a csökkenő oltási szint a felelős a rendkívül fertőző vírus újbóli megjelenéséért, amely lázat, köhögést, ritkább esetekben tüdőgyulladást, agygyulladást és halált okozhat – írja a Politico.

A WHO európai régiójában 2023 januárja és októbere között több mint 30 ezer kanyarós megbetegedést regisztráltak. Ehhez képest 2022-ben összesen 941 eset fordult elő. Az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbá váltak az esetek, és a tendencia várhatóan folytatódik, hacsak nem tesznek azonnali intézkedéseket – közölte a világszervezet.

Sürgős oltási erőfeszítésekre van szükség a terjedés megállításához és a további terjedés megakadályozásához. Létfontosságú, hogy minden ország felkészült legyen a kanyarójárványok gyors észlelésére és az időben történő reagálásra, mivel ezek veszélyeztethetik a kanyaró felszámolására tett lépéseket

– mondta Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója.

A WHO szerint a Covid-19 világjárvány megzavarta a gyermekek rutinszerű immunizálását a 2020 és 2022 közötti években. Becslése szerint több mint 1,8 millió csecsemőt nem oltottak be kanyaró ellen ebben az időszakban. A WHO közölte, hogy olyan országokban is regisztráltak megbetegedéseket, ahol a kanyarót hivatalosan megszűntnek nyilvánították, mint endémiás betegséget.

A múlt héten az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) vészhelyzetet hirdetett az országszerte megugró kanyarós esetek miatt. Az ország Nemzeti Egészségügyi Szolgálata hétfőn nagyszabású oltási felzárkóztató kampányt indított.