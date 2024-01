ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A malária csaknem félmillió, 5 évesnél fiatalabb gyermeket öl meg évente Afrikában. A kísérleti oltásokat Kenyában és Ghánában adták be, Kamerunban az első tömeges oltások kezdődnek meg, és idén további 19 ország tervezi még megindítani a gyerekek beoltását; a tervek szerint idén és jövőre 6,6 millió gyereket oltanak be malária ellen.

„Hosszú ideje várunk erre a napra"

– mondta Mohammed Abdulaziz, az Afrikai Járványügyi Központ (ACDC) illetékese.

A vakcina iránt több mint 30 ország fejezte ki érdeklődését Afrikában.

A Gavi vakcinaszövetség szerint hamarosan enyhülhet a keresleti szűkösség, miután az Oxfordi Egyetem R21 nevű vakcinája is hamarosan piacra kerülhet.