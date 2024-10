Az elkövetkező hét egyik legfontosabb külföldi eseménysorozata a november 5-én soron következő amerikai elnökválasztáshoz vezető kampányfinis, ami arról szól, hogy az Egyesült Államok legbefolyásosabb személyeként és legmagasabb rangú tisztségviselőjeként a demokraták jelöltje, Kamala Harris vagy a republikánus Donald Trump költözhet-e be a Fehér Házba.

Összegyűjtöttük, eddig milyen sztárok, ismert személyiségek álltak ki az elnökjelöltek mellett, ami a várakozások szerint a címlapra kerülő üzenetekkel USA-beli szavazók millióinak érdeklődését kelti fel a választások iránt.

Di Caprio, a klímaválság szószólója merész lépést vár

Leonardo DiCaprio hollywoodi színész szombaton állt ki Kamala Harris demokrata jelölt mellett az Instagramon közölt videóüzenetében.

Ebben azt mondta: a klímaváltozás tönkreteszi a gazdaságot és megöli a Földet, ezért merész lépésre van szükség a megmentéséhez.

A színész méltatta Kalama Harris azon célját, hogy 2050-re nulla nettó károsanyag-kibocsátást érjen el az Egyesült Államokban, és hozzájáruljon a zöld gazdaság kiépítéséhez.

Beyoncé anyaként javasol, Springsteen óva int

A 32-szeres Grammy-díjas szupersztár, Beyoncé is Kamala Harris mellett kampányolt.

Itt az ideje, hogy Amerika új dalt énekeljen – fogalmazott pénteken Houstonban, Texas államban egy olyan kampányrendezvényen, amely elsősorban Kamala Harris abortuszjogok biztosítására tett erőfeszítéseiről szólt.

Az énekesnő szavai szerint nem hírességként vagy politikusként vett részt a kampányeseményen, hanem „a világgal mélyen törődő anyaként” – írja a Welt.

Több mint 80 amerikai Nobel-díjas nyílt levélben tett ajánlása mellett korábban más sztárok, például Taylor Swift, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock és George Clooney is támogatásukat fejezték ki Harris mellett.

Bruce Springsteen rocksztár egyenesen óva intett Donald Trumptól, aki szerinte „azért fut, hogy amerikai zsarnokká váljon”. Úgy vélte, a republikánus jelölt nem érti az országot, míg Kamala Harrist például középosztálybeli gazdaságot akar építeni.

Mel Gibson sértegette a demokrata jelöltet

Hollywood nagy része inkább demokrata támogatónak számít, ellentétben Mel Gibson színésszel.

Az ausztrál és amerikai állampolgársággal is rendelkező filmsztár a TMZ amerikai pletykaportálon közzétett videóban kijelentette, hogy Donald Trumpra szavaz.

Kamala Harris ugyanis szerinte gyenge eredményekkel rendelkezik, és jelentős politikai elképzelések nélkül indul. Mint fogalmazott: nem lesz jó, ha Kamala Harris kezébe veszi az USA gyeplőjét, mert „annyi az IQ-ja, mint egy kerítésoszlopnak”.

Elon Musk, a Tesla főnöke és a világ leggazdagabb embere eddig 247 milliárd dollárral támogatta Trump megválasztását, akinek győzelme esetén Musk akár miniszteri posztot is kaphat az új kabinetben.

Konteóhívő rapper és a testépítők Trumpot erősítik

Az amerikai rapper és zenei producer, Kanye West is Trump-rajongóként mutatkozott be az évek során, míg a közelmúltban a 47 éves férfi antiszemita összeesküvés történeteket is megosztott a közösségi oldalán – írja a Ruhr24.de.

A német hírportál idézi: Európa vezető államában is van popsztár, aki az egykori elnök mellett kampányol. A 85 éves Heino szerint Németországban is szükség van egy olyan amerikai vezetőre, „akiben az emberek bíznak”. Kiállt az amerikai állampolgársággal rendelkező Ralf Möller német színész és egykori testépítő is, mondván: Trump „mindig nagy fickó”, míg Kamala Harris „sokat beszél, de keveset tud”.

A birkózólegenda Hulk Hogan is a republikánus elnökjelölt nyílt támogatójaként lépett fel, szerinte Donald Trump a legerősebb mind közül. A 71 éves Hogan korábban eltépte a kabátját egy fellépésén, amely alatt egy Trump/Vance feliratú ing feszült.