Donald Trump amerikai elnökjelölt sokat hangoztatott álláspontja, miszerint államfőként ő gyorsan pontot tudna tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, a többség szerint a Kremlnek kedvező forgatókönyvet takar. Az elemzők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy ennek a megvalósulása az Egyesült Államok részéről is komoly következményekkel járna külpolitikai és külkereskedelmi kapcsolatok terén . De Hszi Csin-ping kínai elnök is érdeklődve figyelheti, miként alakul az ukrajnai háború , egyesek szerint Tajvan jövője is függhet attól, milyen döntések születnek a közeljövőben az Egyesült Államokban Ukrajnát illetően.