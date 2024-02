Napról-napra egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Donald Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje. Az E gyesült Államok volt elnöke meggyőző iowai és New Hampshire-i előválasztási győzelmével megszilárdította a pozícióját, nem csoda, hogy a republikánus kihívók mezőnye erre válaszul egyre fogyatkozik.

négy olyan büntetőeljárás is folyamatban van ellene, amely akár keresztbe is tehet az újrázásának.

Külön szövetségi vádemelés is volt ellene, mondván, hogy beavatkozott a 2020-as szavazásba, amelyet elveszített Joe Biden elnökkel szemben. Mind a négy esetben ártatlannak vallotta magát.

Habár az amerikai alkotmány szerint Trump akkor is pályázhatna az elnöki posztra ha elítélik, ám egy jogerős ítélet azért jelentősen befolyásolhatja a kampány kimenetelét. Mi több, példátlan lenne az amerikai elnökválasztások történetében, ha egy elítélt aspirálna az elnöki székbe.

Igen. Az Egyesült Államok alkotmánya szerint minden 35 év feletti „született állampolgár”, aki legalább 14 éve az Egyesült Államokban él, indulhat az elnökválasztáson.

„Nincs olyan rendelkezés az alkotmányban, amely tiltaná, hogy valaki csak azért mert elítélték, ne indulhasson az elnöki székért” – magyarázta Aziz Huq, a Chicagói Egyetem jogászprofesszora.

Ez a 14. kiegészítés 3. szakasza, amely kizárja az amerikai tisztségek betöltését, beleértve az elnökséget is, ha valaki az Egyesült Államok ellen lázadást szított vagy lázadásban vett részt, ebben segédkezett vagy erre bujtott fel.”

Igen. 1920-ban a szocialista párt jelöltje, Eugene V. Debs egy georgiai szövetségi börtönből kampányolt az elnökválasztás során. Debs, akit lázadásért csuktak le csaknem egymillió szavazatot szerzett. Lyndon LaRouche Jr. 1992-ben szintén indult az elnökválasztáson, és szintén egy szövetségi börtönből kampányolt, ahol egy összeesküvés és postai csalás miatt kiszabott büntetését töltötte. A Chicagói Egyetem professzora azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy egyik sem volt komoly aspiráns, ellentétben Trumppal.

„Az Alkotmány ugyanis abból a feltételezésből indul ki, hogy a jelölteket valamilyen eljárás során választják ki, amely végül kiszűri azokat az embereket, akik a múltban bűncselekményeket követtek el” – fűzte hozzá.

Az tény, hogy a perek bizony komoly fejtörést okozhatnak a volt elnöknek, akinek folyamatosan a bírók előtt kell állnia. Igaz minden attól függ, hogy mikor indul az eljárás, mivel Trump-körüli jogi csapat már több indítványt is benyújtott az ügyek halasztására vagy az ellene felhozott vádak végleges elutasítására.

Mind a demokrata, mind a republikánus párt az év elején kezdte meg a jelölési versenyét. Trump kényelmesen nyert Iowában és New Hampshire-ben is januárban, nyomást gyakorolva utolsó jelentős republikánus kihívójára, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövetre, hogy kiszálljon a versenyből.

A legközelebbi megmérettetések még ebben a hónapban lesznek Nevadában, Dél-Karolinában és Michiganben. Több mint egy tucat állam ezután március elején tartja az előválasztást az úgynevezett szuperkedden.

„A betegségtől vagy a haláltól eltekintve nem hiszem, hogy bármi akadályozná Trumpot a novemberi szavazáson” – mondta a Temple Egyetem oktatója.

Ráadásul a republikánusok jelöltjét választó küldöttek szinte mindegyike úgynevezett kötött küldött – vagyis az államuk előválasztási és pártszabályai alapján kell egy jelöltre szavazniuk – semmiféle rugalmasság nincs már ilyenkor a rendszerben. Ez akkor is így lesz, ha időközben elítélik.

Egyedül Trump tehetné meg, hogy kiszáll a versenyből, ám ezt az eshetőséget már saját maga is kizárta.

– teszi hozzá Geoff Kabaservice, a washingtoni jobbközép agytröszt politikai ügyekért felelős alelnöke.

Erre kevés az esély. Még ha november előtt el is ítélik, „a jogerős végzésig

még mindig lesz némi idő” – magyarázta Bowman a Missouri Egyetemen. Ráadásul Trump csapata mindenféle jogi csűrés-csavarással szinte biztosan késleltetné a büntetőeljárást.

Ez talán a legfontosabb fontos kérdés.

A New York Times és a Siena College decemberi közvélemény-kutatás a szerint a republikánus előválasztáson szavazók 62 százaléka úgy vélte, hogy Trumpnak a párt jelöltjének kell maradnia, ha a legtöbb előválasztás i szavazatot nyeri – még akkor is, ha bűncselekmény miatt elítélik.

A New Hampshire-i republikánus előválasztók 54 százaléka szintén azt mondta, hogy akkor is alkalmas lenne az elnökségre, ha bűncselekmény miatt elítélik – derül ki a Washington Post exit poll felméréséből. Ez az arány már 87 százalékra ugrott azon szavazók körében, akik Trumpot támogatták a múlt hónapban New Hampshire-ben.